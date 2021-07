Adriano Celentano, omaggio a Raffaella Carrà/ Video: la sorpresa a Carràmba

Adriano Celentano ha dedicato un omaggio tv a Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, con un montaggio di circa 10 minuti L’omaggio del Molleggiato è andato in onda ieri sera, martedì 20 luglio, su Rai 1, dopo il Tg1 delle 20. Il video racchiudeva alcuni spezzoni dei programmi condotti da Raffaella Carrà e nella parte finale è stato inserito anche lo “scherzo celeste” che Adriano aveva fatto alla presentatrice durante una puntata di “Carràmba! Che Sorpresa”. Raffaella era la padrona di casa, ma la sorpresa in quell’occasione la ricevette proprio lei. Nei giorni scorsi Rosita Celentano, ai microfoni di Estate in diretta, aveva raccontato che era stata una sua idea la sorpresa alla Carrà. Rosita aveva chiesto aiuto a suo padre, Adriano Celentano, dicendogli che lui era l’unico che avrebbe potuto fare una sorpresa a Raffaella.

Raffaella Carrà: Carramba che sorpresa, replica 20 luglio/ Il gran finale!

Adriano Celentano: la sorpresa a Raffaella Carrà

Rosita Celentano ha chiesto anche l’aiuto di Giovanni Benincasa, storico autore dei programmi della Carrà, il quale ha chiamato Celentano e gli ha detto di aver fatto un sogno in cui faceva questa sorpresa a Raffaella, convincendo il Molleggiato a partecipare. Per quella puntata era prevista una telefonata di Celentano, che lui fece mentre era fuori dagli studi. Poi, con la complicità del regista, Raffaella è stata fatta uscire dallo studio ed è poi apparso Adriano Celentano. “Lui arrivò da dietro questo fiocco enorme che c’era in studio. Raffaella era visibilmente emozionata, tanto che non riusciva più a seguire la scaletta. Poi chiese anche a mio padre di rimanere per guardare un po’ della puntata”, ha raccontato Rosita all’Estate in Diretta. La Carrà rimase senza parole. I due si abbracciarono con grande slancio, mentre Raffaella balbettava confusa: “Non ho parole, io non so più condurre… conduci tu?”.

Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ Il ricordo al Pop Corn Festival del Corto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

LEGGI ANCHE:

Adriano Celentano/ L'amore per Claudia Mori e la "sua" Inter e quell'amicizia con Massimo Moratti

© RIPRODUZIONE RISERVATA