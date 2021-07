Raffaella Carrà, Carramba che sorpresa in replica oggi 20 luglio/ I ricongiungimenti più belli

Torna in replica per la terza settimana di fila Raffaella Carrà con “Carramba che sorpresa”

Raffaella Carrà torna ad essere la protagonista di Raiuno con una nuova prima serata dedicata interamente a lei, al suo talento e al suo sorriso con cui, per anni, è entrata nelle case degli italiani portando allegria, ma anche emozioni vere. Uno dei programmi condotti da Raffaella Carrà più amati dal pubblico è stato sicuramente Carramba che sorpresa con cui la regina della televisione italiana è riuscita a far ricongiungere famiglie che non si vedevano da anni. Nel corso delle varie edizioni di Carramba, Raffaella Carrà ha permesso a fratelli, sorelle, genitori, figli, ma anche amici di ritrovarsi dopo anni di lontananza per diverse scelte di vita. Carramba è stata una delle ultime trasmissioni a portare a casa ascolti altissimi come quelli che, oggi, riescono a fare solo il Festival di Sanremo e la Nazionale di calcio. Dopo aver incollato 2.242.000 telespettatori, share 12.84% con la serata trasmessa la scorsa settimana, Carramba torna in onda questa sera per far rivivere nuovamente grandi emozioni ai telespettatori.

Sergio Japino e la figlia Jessica/ Quando Raffaella Carrà svelò "Ha sofferto perché…"

Carramba che sorpresa: grandi ospiti nazionali e internazionali di Raffaella Carrà

Al centro della serata di Carramba che sorpresa in onda oggi su Raiuno ci sarà, come sempre, lo spettatore. In punta di piedi, Raffaella Carrà era solita entrare nelle vite dei suoi ospiti, famosi e non, di cui conosceva ogni dettaglio. Con gentilezza, la regina della tv italiana riusciva a mettere a proprio agio tutti gli ospiti regalando al pubblico a casa grandi emozioni. Sia quando raccontava storia di addii che di grandi amori, l’emozione con cui raccontava tutto riusciva a fare breccia nel cuore del pubblico. Nel corso delle varie edizioni di Carramba che sorpresa, sono stati tanti gli ospiti famosi che hanno partecipato alla trasmissione. Chi rivedremo questa sera? Sicuramente non mancheranno i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma anche grandi artisti internazionali così come i ricongiungimenti.

