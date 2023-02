“Adriano Celentano ricoverato in ospedale per malore”/ Smentita “Condizioni ottime”

Adriano Celentano ricoverato in ospedale a causa di un malessere. A riportare la notizia, che ha preoccupato i fan del cantante, è il giornale la Provincia di Lecco, che ha fatto riferimento ad alcune testimonianze oculari di chi si trovava al pronto soccorso quando il cantautore è arrivato. Il Molleggiato della musica italiana sarebbe stato condotto in ospedale in ambulanza nelle scorse ore. Il giornale però fa presente che il cantante successivamente è stato riaccompagnato a casa a Galbiate, segno che evidentemente la situazione è poi rientrata.

La stessa fonte ha spiegato che non ci sono comunque conferme ufficiali riguardo la notizia sulle condizioni di salute di Adriano Celentano, ma solo testimonianze oculari di chi nella notte tra venerdì e sabato stava aspettando al pronto soccorso dell’ospedale Alessandro Manzoni. Comunque, il cantautore sarebbe arrivato dopo mezzanotte, pare dopo aver accusato un malessere che ha preoccupato la famiglia, al punto da richiedere l’intervento alla centrale operativa del servizio di emergenza.

LA SMENTITA: “ADRIANO CELENTANO STA BENE”

In ospedale con Adriano Celentano ci sarebbe stata anche la moglie Claudia Mori, poi sarebbero arrivati anche gli uomini della vigilanza privata che fanno da scorta al Molleggiato. Comunque, la famiglia ha mantenuto il massimo riserbo riguardo le condizioni di salute di Celentano. Inoltre, l’ufficio stampa dell’ospedale, interpellato per un commento, non ha replicato. Lo ha fatto quello di Adriano Celentano, che a Rockol ha smentito categoricamente quanto ricostruito dalla Provincia di Lecco, assicurando come le condizioni di salute dell’artista siano ottime. Solo un mese fa si era tornati a parlare del cantautore: infatti, il 6 gennaio ha compiuto 85 anni. Il mondo dello spettacolo non ha dimenticato di omaggiare l’artista, che poi si è fatto vivo sui social con alcuni post durante il Festival di Sanremo 2023, alcuni dei quali polemici. Ora non resta che aspettare di sapere se effettivamente Adriano Celentano sta meglio come emerso e di rivederlo nuovamente attivo sui social.

