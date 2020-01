Adriano Celentano/ Sorpresa a Mara Venier: video anche per Teo Teocoli? (Domenica In)

Dopo l’ospitata di ieri a C’è Posta per Te, Mara Venier torna nella sua Rai1, in occasione di una nuova puntata di Domenica In che si preannuncia ricca di ospiti, talk e tante sorprese. In particolare, secondo quanto anticipato da TvBlog.it, sarà proprio la conduttrice veneta la destinataria oggi di una gradita e forse inattesa sorpresa da parte del Molleggiato, Adriano Celentano. Stando a quanto trapelato in queste ore, il cantante reduce di recente del suo discusso show su Canale 5, Adrian, avrebbe confezionato un video destinato alla Venier ed a Teo Teocoli, anche oggi ospite della trasmissione pomeridiana di Rai1 e probabilmente impegnato in nuove esibizioni ed imitazioni. Inizialmente, le anticipazioni di Blogo avevano parlato di una “partecipazione speciale” in riferimento alla presunta presenza in studio di Adriano Celentano, per poi rilanciare l’indiscrezione con un doveroso aggiornamento. Cosa vorrà dire il Molleggiato più celebre della tv e della musica italiana ai suoi due destinatari?

ADRIANO CELENTANO, SORPRESA A MARA VENIER

Mara Venier ieri ha ampliamente commosso con le sue parole rese nel corso della sorpresa che è stata chiamata a fare nella trasmissione dell’amica Maria De Filippi, ma oggi potrebbe essere invece lei la destinataria di momenti unici, nel corso della nuova puntata di Domenica In. In realtà, il video realizzato per la conduttrice e per Teo Teocoli da Adriano Celentano, in qualche modo era stato anticipato durante il programma radiofonico di Mara Venier Chiamate Mara 3131. In quella circostanza che aveva visto ospite proprio Teocoli, le era stato fatto intendere che un suo amico avrebbe fatto una sorpresa nel corso della puntata odierna di Domenica In. Ieri, intanto, la “zia” Mara ha potuto riabbracciare la donna che le è stata molto vicina in diversi momenti della sua vita, privata e professionale, tra cui la perdita dell’amata madre, come raccontato dalla stessa conduttrice veneta durante il suo toccante intervento nel programma record di ascolti del sabato sera.

