Adriano Pacifico trovato: era sparito in Cammino di Santiago/ “Avevo telefono rotto”

Adriano Pacifico è stato trovato a Ventimiglia: il trentaduenne era scomparso dopo essere partito in bici per il Cammino di Santiago. La sua famiglia non aveva avuto più sue notizie, al punto che aveva presentato una denuncia alle autorità competenti. Ad occuparsi del caso erano state la Farnesina e l’Interpol, che erano riusciti a scoprire che il giovane si trovava in Francia e che stava bene. È per questo motivo che i genitori avevano ritirato la denuncia. Adesso la svolta: il ragazzo tornerà a breve a casa.

“Stamattina presto abbiamo visto in stazione un ragazzo con una bici che somigliava ad Adriano Pacifico, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a parlargli per capire se fosse proprio il 32enne che la famiglia cercava da tempo e, quando lui ci ha confermato la sua identità abbiamo sorriso”. A dirlo al Corriere della Sera sono stati gli agenti della Polfer di Ventimiglia che hanno trovato nelle scorse il giovane ed hanno provveduto a rifocillarlo, poi lo hanno portato da un medico. Le sue condizioni di salute sono tutto sommato buone.

Adriano Pacifico trovato a Ventimiglia: cosa è accaduto dopo la scomparsa

Adriano Pacifico, dopo essere stato trovato dalla Polizia a Ventimiglia, ha spiegato agli agenti cosa è accaduto dopo la sua partenza per il Cammino di Santiago. “Non volevo più continuare e sono arrivato sin qui dalla Francia perché volevo tornare a casa”, questo avrebbe detto in base a quanto riportato dal Corriere della Sera. Poi si sarebbe messo in contatto con la madre, prima di prendere un treno per ritornare a Modena.

“Non vedo l’ora di rivederlo e di potermi far raccontare questi terribili giorni”, ha detto Grazia Mansueto. Ed in merito a ciò che il figlio ha passato: “Avendo rotto il telefonino, ci ha detto che non sapeva nulla della nostra paura, delle ricerche, dei nostri appelli. Ha bisogno di grande tranquillità solo lui sa cosa ha passato in questi giorni. Il nostro incubo, per fortuna, è finito”.

