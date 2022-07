Adriano Pacifico, scomparso in Cammino di Santiago/ Sorella: “Ora vive da pellegrino”

Adriano Pacifico è scomparso durante il Cammino di Santiago: in bici era partito l’11 luglio scorso dalla provincia di Modena per intraprendere questo percorso di fede, ma dopo alcune ore non ha più dato sue notizie alla famiglia. Inizialmente i genitori avevano sporto denuncia, ma quest’ultima è stata ritirata dopo che sono stati rassicurati in merito alle sue condizioni di salute. Il trentaduenne infatti è stato avvistato in un ostello in Francia. La mamma si è recata lì e con i suoi occhi ha visto la firma nel registro e le immagini delle telecamere, in cui il ragazzo appare sereno.

La sorella, Jessica Fasulo, in un’intervista a La Stampa, ha parlato del momento difficile che la sua famiglia sta vivendo. “Mia mamma e mio papà sono arrabbiati con Adriano, forse perché vedono il suo viaggio come una vacanza. Io invece non lo giudico per il suo silenzio, ho capito che è una scelta consapevole per vivere fino in fondo l’esperienza del pellegrinaggio”. E sugli ultimi contatti avuti: “Non abbiamo parlato direttamente con lui, ma sappiamo che sta bene sia perché risultano altri prelievi dal suo bancomat sia perché abbiamo ricevuto rassicurazioni da alcune persone che l’hanno incontrato”.

Adriano Pacifico, scomparso in Cammino di Santiago: parla la sorella Jessica Fasulo

Adriano Pacifico, il trentaduenne scomparso durante il Cammino di Santiago, sta dunque bene. Le ricerche sono state annullate. La famiglia, intanto, continua a chiedersi però perché non voglia entrare in contatto con nessuno di loro. “Mi sono arrovellata per giorni. Ero molto preoccupata, così ho pensato che la cosa migliore da fare fosse provare a capirlo. E così sono andata due giorni a Siena e ho avvicinato alcuni pellegrini. Ho capito che il Cammino è anche fatica, dolore e solitudine. È necessario staccare completamente dalla vita quotidiana per viverlo fino in fondo”, ha raccontato la sorella Jessica Fasulo a La Stampa.

È così che la donna prova a vedere il lato positivo di questa vicenda e a lanciare un messaggio a distanza al fratello. “Voglio dirgli che sono super orgogliosa di lui. Ci ha fatto stare in pensiero, è vero, ma mi auguro che tutto questo in futuro ci aiuterà a comunicare meglio tra noi, a dirci quanto ci vogliamo bene e a essere ancora più uniti”, ha concluso.











