Adriano Panzironi si candida a elezioni politiche/ Guru Life 120: “Decapiterò Sanità”

Anche Adriano Panzironi si candida alle elezioni politiche del 25 settembre. Il sedicente guru delle diete ha annunciato tramite il suo profilo Facebook che fa il suo ingresso in politica. «Cari amici, ho deciso di scendere in Politica!!!», ha scritto il fondatore di Life 120 sui social. L’annuncio arriva dopo la sentenza del Tar, che lo ha condannato perché la sua dieta promette una vita lunga 120 anni. I giudici la considerano «pericolosa per la salute e con evidenti possibili conseguenze dannose per i telespettatori». Ma lui tira dritto per la sua strada e fonda il suo partito, Rivoluzione Sanitaria.

«Prima che diate il vostro giudizio su questa mia importante scelta, vorrei fare una riflessione con voi». Il riferimento di Adriano Panzironi, al centro anche di vicende per un presunto giro di affitti in nero ad Anzio e imputato nel processo penale per essersi spacciato come medico e giornalista, vuole portare la sua battaglia contro la medicina tradizionale. «Sono quasi 10 anni che combatto contro la Medicina dogmatica, e nonostante sia riuscito a far diventare centinaia di migliaia di persone consapevoli della loro salute, mi rendo conto che nulla è cambiato nella gestione sanitaria».

ADRIANO PANZIRONI E LA "GHIGLIOTTINA"

Adriano Panzironi ha scelto per il partito Rivoluzione Sanitaria il simbolo della ghigliottina francese. «Non lascia dubbi d’interpretazione. Vogliamo andare in Parlamento per decapitare l’attuale direzione sanitaria e non ci faremo ammorbidire dalle sirene della politica». Il guru di Life 120 ha detto che dopo dieci anni ha raggiunto «l’amara consapevolezza che se vogliamo cambiare la Medicina e salvare milioni di persone dalla morte per malattie degenerative, dobbiamo aver il coraggio di presentarci al Paese e chiedere quel sostegno che ci permetterà di entrare al Parlamento e cambiare il sistema dall’interno».

Ma Adriano Panzironi, che alla sua dieta abbina integratori con i quali ha raggiunto importanti incassi, ora chiede adesioni ai suoi seguaci. «Servono decine di migliaia di firme certificate in tutta Italia entro il termine massimo del 20 agosto. Senza l’aiuto di ognuno di voi sarà impossibile realizzare questo miracolo», ha concluso Adriano Panzironi nel suo post pubblicato su Facebook.











