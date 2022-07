Adriano Panzironi, Tar conferma multa/ “Pericoloso collegare Life 120 a cura tumori”

La “dieta” di Adriano Panzironi provoca sfiducia nella medicina tradizionale, per questo il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro la multa di 264mila euro inflitta dall’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ai programmi tv del “guru” di Life 120. I giudici non solo confermano la multa, ma demoliscono pure il sistema che il giornalista ha ideato per commerciare i suoi prodotti. La multa fu decisa dall’Agcom perché nel maggio 2018 durante una trasmissione sul canale Life 120 venne mandata in onda un’intervista ai genitori di una bambina affetta da sindrome di Rett, poi iniziò la televendita di prodotti.

Quindi, l’Agcom stabilì di multare Adriano Panzironi perché i media non possono usare i minori, se affetti da gravi malattie, a fini propagandistici, come sarebbe accaduto appunto tramite la diffusione dell’intervista e della successiva televendita. Un impianto confermato infatti dal Tar del Lazio, secondo cui Adriano Panzironi «collega in modo pericoloso l’adozione di uno stile di vita alla cura di malattie gravi come il tumore».

“ADRIANO PANZIRONI CAUSA SFIDUCIA NELLA MEDICINA TRADIZIONALE”

Adriano Panzironi, già sotto processo per esercizio abusivo della professione di medico per la vendita dei suoi prodotti, aveva impugnato il provvedimento dell’Agcom, ma il Tar lo conferma e va oltre. Ad esempio, osservano come l’Agcom abbia valutato l’intera programmazione del canale Life 120, dove si alternano i commenti del “guru”, approfondimenti sulle malattie e televendite dei suoi prodotti, dagli integratori al libro “Come vivere 120 anni“. I giudici definiscono questo sistema «informazione commerciale».

Oltre a osservare che «gli approfondimenti e le testimonianze trasmesse dal canale “Life 120” sono idonee a ingenerare sfiducia nella medicina tradizionale», i giudici scrivono che «se è vero che la riduzione degli zuccheri e l’attività motoria determinano il miglioramento delle patologie, come dimostra la medicina tradizionale, è pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare all’adozione di uno e stile di uno stile di vita la cura o la regressione di malattie gravi come i tumori o patologie genetiche». Quindi, multa confermata.











