Adriano Panzironi/ Testimone in udienza: “Mi ha guarito dalla disfunzione erettile”

Sono state numerose le persone che si sono presentate nelle scorse ore presso l’aula 15 del tribunale monocratico di Roma per testimoniare in favore di Adriano Panzironi, guru della dieta che promette di far vivere fino a 120 anni, (il cosiddetto modello “Life 120”), nonchè giornalista scientifico. «Sono guarita dai miei continui mal di testa ed è migliorata anche l’endometriosi. Pure il mio cane ha seguito la dieta», ha raccontato una donna a supporto delle teorie di Panzironi che, come scrive Il Messaggero, è finito sotto processo con l’accusa di aver esercitato la professione medica senza abilitazione, dopo che nel 2018 era stato denunciato per truffa dall’Ordine dei medici del Lazio, caso poi archiviato dal giudice per le indagini preliminari.

Nonostante le accuse, fino ad ora rivelatesi tutte infondate, sono molti coloro che si sono schierati dalla parte del guru della dieta “eterna”: «Si è basato su ricerche scientifiche – ha sostenuto una donna in udienza – Volevo difendere il suo lavoro di giornalista scientifico». Mentre un altro testimone ha aggiunto: «Avevo bisogno di stare meglio mia madre pregava San Sebastiano affinché io guarissi. Da quando seguo il metodo tutti i miei problemi di salute, gastrite, ipertensione e disfunzione erettile, sono spariti. Mi ha cambiato la vita».

ADRIANO PANZIRONI, I SUOI SEGUACI IN UDIENZA: ALCUNE TESTIMONIANZE

Un gruppo di fedelissimi che ha creduto e crede ciecamente nei consigli del giornalista scientifico. «Il processo è ormai entrato nel vivo con l’esame dei seguaci del metodo “Life 120” – le parole riportate da Il Messaggero da parte dell’avvocato Valeria Raimondo, per l’Ordine dei medici di Roma – seguiremo con attenzione i successivi sviluppi».

Sono ancora moltissimi, ricorda il quotidiano romano, i testimoni da sentire, ma intanto Panzironi continuare a pubblicizzare il suo Life 120: «Con le mie proteine vi cambierò la vita». Nel suo libro “Vivere fino a 120 anni”, viene svelato il regime alimentare da tenere per appunto vivere a lungo, fra cui niente carboidrati, latticini, frutta, spezie e integratori di Omega3.

