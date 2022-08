Adriano Pappalardo, gossip e curiosità/ “Quando mio padre mi cacciò di casa…”

Adriano Pappalardo e il retroscena sulla famiglia

Con il brano “Ricominciamo”, Adriano Pappalardo è tra i protagonisti della puntata di Techetechetè in onda questa sera su Raiuno e dedicata ai tormentoni di Luca Rea. Cantante e attore, Pappalardo è stato per anni sulla cresta dell’onda. Oggi, a 77 anni, dedica il proprio tempo soprattutto alla famiglia. Sposato da anni con Lisa Giovagnoli, è papà di Laerte e nonno di Leon. Quella di Papparlardo è stata una vita piena in cui non sono mancati i momenti di gioia così come i momenti difficili. A raccontare un retroscena è stato lo stesso Adriano che, nella puntata del 22 gennaio 202 di Vieni da me, il programma che conduceva Caterina Balivo, svelò cosa accadde nella sua famiglia quando annunciò l’intenzione di fare il cantante.

La scelta di dedicarsi alla musica non scatenò grande entusiasmo nel padre di Pappalardo che, deluso dalla scelta del figlio, lo mandò via di casa per poi cambiare idea qualche tempo dopo.

Il racconto di Adriano Pappalardo

“Quando gli ho detto che volevo fare il cantante, mi ha cacciato via di casa -ha esordito nel suo drammatico racconto, per poi rivelare com’è riuscito a far ricredere il genitore scettico, sul suo conto-. Mi ha detto ‘Non sei mio figlio’. Ma qualche anno dopo, quando mi invitarono come super ospite al Festivalbar, lo feci venire all’Arena di Verona”, raccontò Pappalardo a Caterina Balivo nel 2020.

“Gli dissi ‘Papà, ti voglio all’Arena’. Gli feci portare il pass, stette in prima fila. In quell’occasione lui pianse e mi disse ‘Sono fiero di essere tuo padre’. È stato il momento più bello della mia vita, poi l’anno dopo se n’è andato a 70 anni”, concluse.

