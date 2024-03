Adriano Pappalardo: “Loredana Berté prima della fama era la mia corista”/ Retroscena a Da noi a ruota libera

Loredana Berté e il retroscena di Adriano Pappalardo a da noi a ruota libera: “È stata la mia corista”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 17 marzo 2024, è stato ospite Adriano Pappalardo. Il cantante di Ricominciamo ha concesso una lunga intervista a Francesca Fialdini in cui si è sbilanciato sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini però Adriano Pappalardo ha rivelato un retroscena su Loredana Berté che in pochi conoscono: è stata una sua corista prima di intraprendere la carriera da solista e diventare famosa.

Nel dettaglio, infatti, Adriano Pappalardo a Da noi a ruota libera ha rivelato che il primo incontro con la sua futura moglie Lucia, è avvenuto grazie all’amicizia in comune con Loredana Berté: “Mi avvicinai e ci presentammo grazie ad un’amica che era Loredana Berté che faceva il coro con me.” E poi vedendo la faccia stupita di Francesca Fialdini ha rincarato: “Si prima di diventare famosa è stata una corista insieme a Aida Cooper”

Adriano Pappalardo elogia Francesca Fialdini: “Ecco perché sono venuto qui”

Durante la chiacchierata a Da noi a ruota libera, Adriano Pappalardo ha raccontato molti aneddoti, ha parlato della sua lunga amicizia con Lucio Battisti, dei suoi successi. Si è sbilanciato anche sull’amore per la moglie Lucia ed il figlio Laerte e poi ha voluto anche elogiare Francesca Fialdini.

“Sono venuto perché io sono 55 anni che faccio televisione e ne ho visti di tanti e di tutti, tu non sei una presentatrice, sei parte di un mondo evoluto che sai a chi fa il nostro lavoro di dare la libertà di espressione. La televisione è un bel obbiettivo e molti ne approfittano, invece dev’essere un obbiettivo come una specie di coscienza propria non puoi essere sbruffone o fare il guappo.” ha spiegato Adriano Pappalardo a Francesca Fialdini.

