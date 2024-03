Lisa Giovagnoli chi è la moglie di Adriano Pappalardo/ Il primo incontro: “Era già famoso ma…”

Lisa Giovagnoli chi è la moglie di Adriano Pappalardo: il primo incontro

Lisa Giovagnoli è la moglie di Adriano Pappalardo e madre del loro figlio Laerte. Lontana dal mondo dello spettacolo, vive a Roma in totale riservatezza. Nel 2005, Lisa diventa anche nonna del piccolo Leon nato dall’amore tra Laerte e Selvaggia Lucarelli.

Lisa e Adriano si sono conosciuti molto giovani e si sono sposati dopo nel 2010, dopo ben 38 anni di fidanzamento. Il primo incontro è avvenuto dal parrucchiere: “Quando ci siamo incontrati era già famoso, lui andò dal parrucchiere e io lavoravo in una agenzia di spettacoli, facevo l’agente, ma non mi stava simpatico. Mi stava antipatico e quando arrivò su in ufficio gli avevano fatto un taglio di capelli orrendo, ho pensato “Quanto è brutto”… Poi mi invitò a cena e da quel giorno non ci siamo più separati” raccontava a Vieni da me di Caterina Balivo.

Lisa Giovagnoli e Adriano Pappalardo: un grande amore

Lisa Giovagnoli e Adriano Pappalardo dopo il primo incontro non si sono più lasciati. Il loro amore ha portato alla nascita del figlio Laerte e persiste ancora oggi. Ai microfoni di Vieni da me, programma che conduceva Caterina Balivo, il cantante usava parole al miele verso sua moglie sempre al suo fianco anche nei momenti più ostici della vita.

“Quando uno raggiunge l’apice del successo non ti aspetti la caduta, e quando arriva non ci credi. Una donna mi è sempre stata vicina […] Questa donna è mia moglie. Mi ripeteva sempre: ‘Tu sei forte, tu sei tu. Non devi pensare se non ti pubblicano’. Riusciva ogni volta che cadevo a farmi rialzare” affermava Pappalardo.

