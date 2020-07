Adriano ubriaco in Brasile/ Video choc, l’Imperatore barcolla per le strade di Rio

Ubriaco per le strade di Rio De Janeiro: Adriano ci ricasca, ed è stato immortalato in un video che sta facendo il giro del web. Teatro della scena è la favela Vila de Penha, nella sua città natale: l’ormai ex Imperatore, oggi trentottenne, cammina sorretto ad un amico in evidente stato confusionale, tanto da faticare a mettere un piede davanti all’altro e reggersi sulle proprie gambe. Una scena che non avremmo mai voluto vedere, ma che purtroppo rispecchia tutta una carriera: un attaccante dalle potenzialità stratosferiche (non a caso il soprannome con cui lo conosciamo lo indica bene) che però si è buttato via a causa dell’alcol e dei vizi. Che hanno un’origine: nell’estate 2004, quando aveva solo 22 anni, Adriano ha tragicamente perso il padre. Da quel lutto non si è più ripreso: va detto che ha disputato ancora due stagioni più che accettabili con l’Inter (che lo aveva prelevato dal Flamengo facendo un grande colpo, e passandolo in prestito a Fiorentina e Parma dove si era fatto le ossa) e poi ancora nel Flamengo qualche anno più tardi, ma a dirla tutta non è più stato lo stesso.

ADRIANO UBRIACO IN BRASILE: LA CARRIERA

Tittolare ai Mondiali 2006, quelli del famoso quadrilatero Kakà-Ronaldinho-Adriano-Ronaldo, l’Imperatore era destinato a una carriera del tutto diversa: magari ricalcando quella del Fenomeno, lui pure passato dall’Inter e vincitore di due Mondiali e altrettanti Palloni d’Oro, un giocatore che ancora oggi viene accostato ai più grandi della storia e, forse, non è diventato il numero 1 solo a causa dei gravi infortuni che lo hanno tartassato. Per Adriano il discorso è stato diverso: evidentemente, l’attaccante brasiliano si è circondato anche di persone che lo hanno mal consigliato e non sono riusciti a farlo riemergere dal tunnel nel quale si era andato a cacciare. Dopo l’Inter era tornato al Sao Paulo facendo bene, nel 2010 lo avevamo rivisto in Serie A con la Roma ma era durato pochi mesi, quindi ancora il Brasile per giocare con Corinthians, Flamengo e Atletico Paranaense ma mettendo insieme appena 9 apparizioni, con 2 gol. Nel gennaio 2016, a due anni dall’ultima partita, Adriano ci aveva riprovato volando negli Stati Uniti: con il Miami United ha giocato solo una volta prima di alzare bandiera bianca. Un grande peccato, ed evidentemente i suoi problemi non sono ancora finiti.

