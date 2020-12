Adua De Vesco e Giuliano Condorelli in crisi?/ Signorini: “Lui è molto scosso e…”

Aria di crisi per Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano Condorelli? Stando a quando svelato nelle ultime ore da Alfonso Signorini, il fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip 2020 non è affatto felice delle sue ultime dichiarazioni sul loro rapporto. Durante l’ultima puntata del GFVip Party, il conduttore ha svelato inaspettate novità su questa relazione: “Julian non é rimasto bene a sentire tutte queste cose, all’inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po’ restio.” ha ammesso, confermando i dubbi della Del Vesco. Così ha aggiunto: “Queste confessioni hanno colpito un po’ il suo orgoglio. – d’altronde – Rosalinda, all’interno della casa, sta vivendo un tipo di esperienza che certamente non si aspettava di vivere…un po’ l’attrazione verso Dayane, che sì è spinta un po’ aldilà dell’amicizia classica, assumendo i contorni di un legame che lei stessa ha definito un po’ anomalo.”

Giuliano Condorelli scosso dalle dichiarazioni di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020

È dunque chiaro che Giuliano Condorelli sia abbastanza infastidito da quanto accaduto nelle ultime settimane del Grande Fratello Vip e provato dalle ultime dichiarazioni della fidanzata Adua Del Vesco. “Quello con Dayane è un rapporto che agli occhi di Rosalinda risulta essere un po’ inquietante, perché non l’ha mai vissuto e non sa come fronteggiarlo, dall’altro ha mandato in crisi la relazione con Giuliano, lei stessa ha confessato di essersi accorta che non andavano più tanto d’accordo…”, ha continuato Signorini. A conferma di ciò, proprio dopo la diretta del GF Vip di ieri, 21 dicembre, Giuliano ha postato su Instagram una storia: “Non capisco…”, ha scritto.



