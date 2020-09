Adua Del Vesco alla fidanzata di Massimiliano Morra/ “La verità uscirà fuori”

Dalila Mucedero, la fidanzata di Massimiliano Morra, sui social ha deciso di commentare la presenza di Adua Del Vesco all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. “Voglio solo dire una cosa: il vero essere di una persona esce fuori con il tempo. Inizialmente una persona può anche fare la ‘povera santa infelice della situazione’ ma l’essenza, il vero ‘io’, esce fuori pian piano. Quindi tempo al tempo, don’t worry! Ah, dimenticavo un’altra cosa: nella vita ci vuole coerenza, quella che mi sembra sia venuta un po’ a mancare. A buon intenditor poche parole”. Sul finale poi rivolgendosi al fidanzato ha scritto “Sei un uomo eccezionale e sono sempre più fiera di te”. Le parole di Dalila arrivano forti e chiare anche all’interno della casa del GF VIP 5 senza però colpire nel segno, visto che Adua non cade nella provocazione e commenta in diretta: “guarda Alfonso, non merita risposta, la verità uscirà fuori”.

Adua Del Vesco vs Massimiliano Morra: “Non stuzzicare il can che dorme”

La situazione, invece, degenera tra Adua Del Vesco con l’ex fidanzato Massimiliano Morra con cui l’attrice sembra non riuscire proprio a trovare un punto di unione. “Io sono una signora che non dice qua tu cosa hai fatto. Non stuzzicare il can che dorme. Non vieni a chiedermi scusa dopo due anni e mezzo, perché sei qui al GF” dice Adua, ma Massimiliano si difende: “non puoi farmi passare per qualcuno che non sono, non andare a parlare in giro, la differenza tra me e te è proprio questa. Io non ho detto nulla.” L’attore, rivolgendosi poi ad Alfonso Signorini, precisa: “io sono entrato con tutti i buoni presupposti per riallacciare un rapporto con lei”. La Del Vasco però rincara la dose: “lui non mi ha picchiata, ma esiste la violenza psicologica. Io ci tenevo tanto a lui e lui ha avuto una serie di atteggiamenti che non è giusto avere”.



