Adua del Vesco è lesbica?/ Giuliano Condorelli “sostituito” da Dayane Mello

Adua del Vesco è lesbica? Si continua a parlare dell’orientamento sessuale ormai da un po’ da quando lei stessa ha tirato fuori la questione parlando di Massimiliano Morra. All’epoca, parlando sotto voce, aveva rivelato agli altri che l’attore fosse gay spiegando così, anche in parte, la questione della loro liason finta, della loro relazione studiata ad arte, e non solo. In realtà, fuori dalla casa, c’è chi insinuava che fosse lei quella che della coppia avesse un orientamento sessuale diverso da quello dichiarato. In particolare, Amedeo Venza sembra che sia proprio lei ad aver avuto una relazione con un’altra donna in passato e tutte le sue relazioni etero sono state inscenate, vedi quella con Gabriel Garko e anche quella di Massimiliano Morra.

Adua del Vesco è lesbica? La "storia" con Dayane Mello potrebbe essere…

A complicare le cose sulle voci e sul gossip legate ad Adua del Vesco ci ha pensato questa sua amicizia particolare con Dayane Mello. Le due spesso si sono lasciate andare a baci e coccole nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e come se questo non bastasse, alla fine l’attrice ha ammesso anche amare la sua coinquilina, la persona più importante nella casa e l’amica a cui non vuole rinunciare nemmeno una volta fuori con buona pace di Giuliano Condorelli. Proprio nelle scorse ore, Adua ha nominato il suo fidanzato solo per chiarire alcune cose, ovvero che lei è cambiata tanto in questo periodo e non vuole più subire soprattutto quando si tratta dei suoi sentimenti e di quello che vuole fare nella sua vita. Come finirà per lei adesso?



