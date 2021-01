Adua del Vesco/ Pronta a chiudere con Giuliano Condorelli per Andrea Zenga?

Adua del Vesco finalista al Grande Fratello Vip? Il suo unico pensiero è Giuliano

Adua del Vesco è di nuovo ad un punto di svolta al Grande Fratello Vip 2020. In questi mesi è sicuramente quella che è cambiata di più lasciandosi alle spalle quello che era e abbracciando un nuovo modo di essere, un’altra Adua o, meglio, Rosalinda Cannavò. Mano a mano che le sue paure e le sue bugie sono venute a galla, la giovane siciliana è riuscita a togliersi di dosso tutte le maschere che è stata costretta, volente o nolente, ad indossare. Dalle bugie sulla liason con Gabriel Garko e Massimiliano Morra a quello che ha rivelato sul suo peso e la sua anoressia, sicuramente Adua si è regalata anima e corpo a questa edizione del reality e questa sera farà i conti con l’ennesima nomination che potrebbe metterla spalle al muro.

La bella attrice è allo scontro con l’amica Dayane Mello ma anche con Stefania Orlando e Giulia Salemi e solo questa sera conosceremo l’esito, fino ad allora, però, non possiamo non occuparci della crisi che sta portando l’attrice a mettere un po’ da parte il suo fidanzato Giuliano.

Adua del Vesco ha un interesse per Andrea Zenga?

Non è la prima volta che l’attrice parla del loro rapporto rivelando molto spesso che lui non la tratta proprio da donna e che spesso la fa sentire come una sorella. Come se non bastasse, Adua ha confidato alle compagne in casa di voler dare una svolta nel loro rapporto iniziando magari proprio da una convivenza ma il fatto che lui abbia mandato un video nella casa ma senza dare una risposta a questa sua richiesta, la sta facendo un po’ riflettere tanto da sembrare pronta a chiudere il loro rapporto che si sta trascinando ormai da davvero molto tempo. In particolare, durante questa settimana al Grande Fratello Vip 2020, Adua del Vesco ha rivelato di aver sentito la sua famiglia e che proprio la sorella le ha riferito che Giuliano ha chiesto loro di tranquillizzare la sua fidanzata ma anche una sorta di pausa di riflessione dalla sua famiglia. A quel punto Adua ha un vero e proprio crollo in cui si lamenta del modo di fare del Condorelli che ogni volta che litiga con lei mette in mezzo la sua famiglia allontanandosi da loro come se tutto fosse collegato, ma perché?

Questa volta l’attrice non ha paura di un confronto ed è sicura che una volta che uscirà dalla casa ci sarà modo di chiarire il loro rapporto e se non avrà le risposte che cerca, tutto finirà. Dall’altro lato, invece, c’è chi la tiene d’occhio convinta che il vero motivo di questa ritrovata forza potrebbe essere Andrea Zenga. Forse tra i due è nato davvero qualcosa dopo i baci da film dei giorni scorsi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA