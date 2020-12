Adua Del Vesco/ Un “tira e molla” continuo con Dayane Mello: strategia o problemi di coppia?

Adua Del Vesco: nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Prima il confronto con Sonia Lorenzini e poi il malumore per l’amica Dayane Mello. Cosa è successo nelle ultime ore? L’attrice è stata fortemente criticata dalla ex tronista di Uomini e Donne che ha pronunciato frasi che non sono affatto piaciute al pubblico dei social al punto che in tantissimi stanno chiedendo la sua esclusione dal reality show di Canale 5. Rosalinda Cannavò nella casa è tornata a parlare della violenza sessuale subita quando aveva soli 12 con Samantha de Grenet confessando che, nonostante siano trascorsi diversi anni, ancora non riesce a parlarne con i genitori. Una confessione quella di Adua che è stata derisa da Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis. La ex tronista, infatti, si è lasciata andare dicendo: “si sente in difficoltà. Calca troppo la mano su tutto quello che succede”. Le parole di Sonia incontrano però anche il pensiero di Giacomo Urtis che sottolinea: “solo quello sa fare. Non ha proprio nessuna identità”. Sta di fatto che fuori dalla casa il popolo dei social è indignato al punto di aver lanciato in trend topic l’hashtag #FuoriSonia.

Adua Del Vesco e Dayane Mello pace fatta al GF VIP 5

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 Adua Del Vesco ha avuto una crisi di pianto per l’amica Dayane Mello con cui sono nate delle incomprensioni nelle ultime settimane. “Dayane tiene dentro e accumula – ha detto l’attrice scoppiando in lacrime – e ogni volta che abbiamo una discussione tira fuori cose passate. Lei mi recrimina il fatto che parlo con tutti, ma se mi sento di confidarmi con altre persone che problema c’è? Io parlo delle mie cose, ma non ho mai detto qualcosa su di lei. Mi fa male vedere certe situazioni e sento di non avere più il mio punto di riferimento. Lei si sta allontanando poco a poco”. Le due hanno litigato proprio per la nomination di Adua a Sonia Lorenzini e la cosa sta facendo chiacchierare tutti nella casa. “Non vuole parlare con lei – ha detto Cecilia Capriotti a Stefania Orlando -. È rimasta male per la nomination che ha fatto Rosalinda a Sonia. Le ho detto di chiarire, ma ha detto di no”. La Orlando è dalla parte di Rosalinda: “na deve rispettare le nomination degli altri. Dayane ce l’ha con Rosalinda per la nomination che Rosalinda ha fatto a un’altra persona, è assurda questa cosa”. Per fortuna pace fatta fra le due amiche.



