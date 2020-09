Adua del Vesco/ Rivelazioni choc tra l’anoressia e lo scandalo della ssetta (Grande Fratello Vip)

Adua del Vesco è nell’occhio del ciclone sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La sua espressione è cambiata con l’ingresso di Massimiliano Morra nella casa e in molti pensavano che fossero solo una questione tra ex ma le rivelazioni arrivate nei giorni scorsi sono destinate a cambiare tutto. La bella attrice ha avuto modo di rispondere a tono alle accuse e alle parole del suo ex ribadendo che tra loro è successo qualcosa che non poteva dire ma che, alla fine, è venuta fuori, ovvero il loro legame con quella che sembra essere una setta. Proprio su insistenza di Alfonso Signorini, la bella attrice e il suo ex hanno chiarito in diretta nella scorsa puntata chiudendo il loro astio con un lungo abbraccio tra le lacrime che ha fatto molto piacere anche all’esterno dopo i due hanno delle persone ad attenderli, ma ci saranno ancora dopo quello che è venuto a galla dopo?

ADUA DEL VESCO TRA LE RIVELAZIONI SULLA SETTA E LA MANCANZA DEL SUO JULIAN CONDOR

Adua del Vesco ha raccontato di un suo momento difficile, della depressione e dell’anoressia che l’ha portata a pesare 34 kg, ma anche di una presunta setta che l’ha tenuta intrappola e che, a suo dire, l’avrebbe portata alla morte come è successo ad un suo amico morto suicida il 9 gennaio. Sono proprio queste le rivelazioni arrivate nella notte al Grande Fratello Vip che hanno tenuto tutti interessati all’attrice mentre fuori dalla casa il suo bel fidanzato, Julian Condor, ha deciso di stringersi nel silenzio dopo una dolce dedica social: “Adesso ci aspetta un nuovo viaggio ma questa volta guidi tu e io sarò il copilota. Ti auguro solo tanto divertimento, avanti tutta cucciola!”. La sua fidanzata riuscirà ad uscire fuori dal suo tunnel e dai pettegolezzi per fare un bel Grande Fratello Vip 2020 che possa segnare una svolta nella sua vita?



