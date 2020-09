Julian Condor, fidanzato Adua Del Vesco/ Matilde Brandi: “Ecco cosa pensa di lui”

Giuliano alias Julian Condor ha deciso di sostenere a distanza la fidanzata Adua Del Vesco. Quest’ultima si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 5 da qualche giorno e lui, di cui non conosciamo praticamente nulla, ha scelto di inviarle un messaggio tramite i social. “Adesso ci aspetta un nuovo viaggio ma questa volta guidi tu e io sarò il copilota”, ha scritto in un post su Instagram “ti auguro solo tanto divertimento, avanti tutta cucciola!”. La foto scelta da Giuliano è tra l’altro una delle poche presenti nel suo profilo che li vedono entrambi. I due si trovano a bordo dell’auto d’epoca di lui, che con coppola, camicia e pantaloncini a righe rievoca un look vintage senza pari.

Anche se nella Casa si continua a parlare dell’ex di Adua, ovvero Massimiliano Morra, il pensiero dell’attrice sarebbe tutto diretto al suo nuovo compagno. “Si vede che tiene molto al suo fidanzato di adesso”, ha detto Matilde Brandi di recente. “Ovvio vuole dare più importanza alla storia di adesso”, ha aggiunto Tommaso Zorzi.

Julian Condor, fidanzato Adua Del Vesco

Giuliano alias Julian Condor è sempre stato molto vicino alla fidanzata Adua Del Vesco, anche nei momenti più neri. L’amore fra i due è sbocciato in un momento particolare per l’attrice, alle prese con la sua rinascita in seguito alla malattia contro cui ha dovuto combattere. Eppure nei pensieri di Adua c’è ancora il suo ex Massimiliano Morra. Il fatto che l’attore si trovi nella stessa Casa di certo non aiuta e lei, volendo forse proteggere anche la sua attuale relazione, ha preferito parlare di quel rapporto nato sotto le telecamere e finito allo stesso modo. “Per me è stato un trauma, perchè io ho visto voi e non pensavo che ci fosse lui”, ha raccontato Adua Matilde Brandi, parlando di Morra. “L’ho bloccato ovunque”, ha rivelato poi, “è stata una storia importante, abbiamo vissuto le stesse cose anche le esperienze negative. Mi sono sentita tanto tradita, perchè lui è una persona molto egoriferita, narcisista al massimo, pensa solo a se stesso. Io magari gli raccontavo una cosa profonda della mia vita e lui mentre parlavo si guardava allo specchio”.

A conti fatti, Giuliano dovrebbe essere quindi del tutto diverso da Massimiliano. Anche perchè Adua, proprio in virtù della sua passata relazione con l’artista, ha compreso di volersi circondare da persone che le somigliano di più.

Foto, “Ti auguro tanto divertimento cucciola”





© RIPRODUZIONE RISERVATA