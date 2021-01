Adua Del Vesco: “Voglio abbandonare il GF Vip”/ “Il peggio di me, non servo a niente”

L’incontro con il fidanzato Giuliano Condorelli ha scatenato una vera e propria crisi per Adua Del Vesco. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, la giovane è crollata, lasciandosi andare ad un forte sfogo e ad una crisi di pianto. Il malumore però continua e porta la gieffina a pensare addirittura ad abbandonare la Casa e il programma ad un mese dalla fine. “Sto così male che vorrei abbandonare il gioco…” ha dichiarato infatti Rosalinda Cannavò a Maria Teresa Ruta. In tanti nella Casa hanno cercato di aiutarla a riflettere e abbandonare questi sentimenti negativi. Stefania Orlando le ha infatti consigliato di mettere da parte per un momento la questione: “Devi andare avanti, – le ha detto – far finta che quello che è successo prima sia stata una prima parte che è andata male”.

Crollo di Adua Del Vesco: “Sto dando il peggio di me”

Anche Carlotta Dell’Isola ha cercato di risollevare il morale dell’amica, parlandole dei suoi genitori che si sono separati dopo 30 anni e tornati insieme dopo 2 anni di pausa, con la madre che ha inoltre perdonato un tradimento. Stefania Orlando ha invece consigliato ad Adua di concentrarsi anche sul lavoro ma soprattutto sugli altri rapporti: “Non devi scegliere tra una cosa e l’altra. Si possono avere entrambe le cose”, le ha detto. Parole che non sono però servite alla Del Vesco per passare oltre. La giovane attrice ha infatti concluso: “Forse sto dando il peggio di me. Non servo a niente qui”.



