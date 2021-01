Giuliano Condorelli ha tradito Adua Del Vesco?/ Lei: “È stata una grande ferita!”

È davvero finita la storia d’amore tra Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano Condorelli? L’ultima settimana trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip è stata per l’attrice molto pesante, soprattutto a causa dei dubbi su Giuliano e sul loro rapporto. Il percorso fatto al GF l’ha inevitabilmente cambiata, rendendola più consapevole di se stessa e dei suoi sentimenti. Nella Casa però Adua si è lasciata andare ad una confessione molto importante: un tradimento subito proprio dal fidanzato.

“Non sono una santa, ho fatto tantissimi errori. Ma li ha fatti anche lui. – ha ammesso la Cannavò, per poi aggiungere – Io non gli ho puntato la pistola alla tempia imponendogli di accettare certe condizioni, perché le cose le abbiamo fatte in due. Quello che ha fatto lui a me, è stata una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? E io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuliano Condorelli e Adua Del Vesco in crisi?

Giuliano Condorelli, fidanzato di Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò), è stato al centro di lunghe e intense discussioni nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice, dopo la telefonata con la famiglia, ha confidato ai coinquilini che la sorella le ha detto qualcosa di molto importante sul fidanzato. Giuliano ha inviato ai genitori di Rosalinda un messaggio in cui ha espresso la volontà di interrompere i rapporti con la famiglia della ragazza. “Non è la prima volta che succede, io me lo aspettavo. Vivevamo insieme a Milano. Un giorno si sveglia e mi dice che non mi ama più… mi stava aiutando a cercare lavoro. Non andava bene in quel periodo”, ha raccontato l’attrice tra le lacrime, ricordando una precedente rottura. “Io sono rimasta a Milano perché non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita”, ha aggiunto.

Giuliano Condorelli e Rosalinda Cannavò: “un noi che non c’è”

Rosalinda Cannavò è apparsa molto decisa su come affrontare il Giuliano Condorelli una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip: “Io so quello che mi aspetta. Mentre in passato poteva farmi paura ora non più, io so quanto valgo. Non posso più accettare certe condizioni, è il momento di fare uno stacco successivo. Se non ha più senso. Altrimenti una storia di 10 anni è finita“. Sui social Giuliano Condorelli è stato molto criticato: “Giuliano Condorelli sei un clown” e “Oggi non è un buon giorno per essere Giuliano Condorelli”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Rosalinda Cannavò si è anche confidata con Samantha De Grent, ammettendo di non riusciva a vedere un futuro con il fidanzato: “Ripeto io non ho bisogno di niente e di nessuno. A 18 anni ho deciso di mantenermi da sala. Tantomeno ho bisogno di un uomo che mi mantenga p mi dia una casa, perché so che me la costruirò con le mie forze. Il punto è il gesto, il “costruito qualcosa insieme”, un “noi” che non c’è”.



