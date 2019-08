AEon Flux/ Video, su Rai Movie il film con Charlize Theron (oggi, 9 agosto 2019)

Rai Movie decide nel prime time del 9 agosto 2019 di puntare su ‘AEon Flux – Il futuro ha inizio (Æon Flux)’ trasmettendolo alle ore 21,10, certissima di un grande successo di audience di rete. La rete non ha torto: la produzione del film, David Gale, Gregory Goodman, Gale Anne Hurde e Gary Lucchesi, hanno destinato non solo budget per il cast ma fiducia ad esso puntando su un film ben architettato dalle fondamenta. Ad esempio le musiche, dirette e composte da Graeme Revell, musicista nel 1993 di ‘Body of Evidence – Il corpo del reato (Body of Evidence)’, nell’anno successivo ‘Il corvo’, un artista che nasce nella new-wave industriale militando nella band SPK, quindi gavetta ideale per proporre suoni cupi e industriali.

Regista del film Karyn Kusama, americana di Brooklin, ma di chiare origini nipponiche, una cineasta che ha saputo ritagliarsi angoli importanti nel cinema e la ricordiamo soprattutto per ‘Destroyer’ di un anno fa, il 2018, pellicola che ha rilanciato Nicole Kidman senza puntare alla bellezza dell’attrice australiana ma al trucco per renderla completamente credibile in un film suspence e thriller mozzafiato. ‘AEon Flux’ rimane al momento il grande successo di Karyn Kusama ma l’aspettiamo ancora per la sua sottile arte di conoscere bene l’universo femminile in questo film rappresentato dalla bellissima Charlize Theron. Cosa citare della biondissima sudafricana? ‘Le regole della casa del sidro (The Cider House Rules)’ o ‘Mad Max: Fury Road, ‘Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter’s War) o il film che le è valso l’Oscar come miglior attrice, ‘Monster’, pellicola nella quale interpreta la serial killer, realmente vissuta, Aileen Wuornos.

La filmografia della Theron è eccellente, ogni film da lei intepretato è caratterizzato da una grande classe della donna. Al suo fianco in ‘AEon Flux’ l’attore Marton Csokas, Celeborn in ‘Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)’ ma anche nella saga ‘Star Wars’, in alcuni episodi delle new generation di jedi.

AEon Flux, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di AEon Flux Siamo nell’anno 2045 e lo scienziato Trevor Goodchild ha trovato il modo di arrestare il virus che ha sterminato il 99% della popolazione, radunando tutti i superstiti nella città di Bregna. Nella città il controllo individuale è ferreo, al limite della dittatura distopica e post-apocalittica ma a questa sorta di regime Æon Flux, capace agente della fazione dei Monican, si riserva il compito di ricercare tutti coloro che, dissidenti, spariscono misteriosamente sotto le pressioni di regime.

