Aereo per Vittorio e Letizia al Grande Fratello 2023: “Più abbracci”/ Anita punge: “Lui manco respira!”

Vittorio Menozzi e Letizia Petris ricevono un aereo al Grande Fratello 2023: l’appello dei fan

Dopo la lettera ricevuta dal fidanzato Andrea, Letizia Petris ha ammesso di sentirsi ‘più libera’ nella Casa del Grande Fratello 2023. Ora vuole pensare a se stessa, mettendosi al primo posto e godendo delle sue nuove amicizie senza alcun rimorso. Se da una parte c’è dunque Paolo Masella, dall’altra c’è però anche Vittorio Menozzi.

Tra Letizia e Vittorio sta crescendo una bella amicizia, tanto che lo stesso Paolo ha avuto qualche gelosia a riguardo. Un sentimento che potrebbe alimentarsi dopo il messaggio aereo che ha sorvolato la Casa poche ore dopo la diretta del 30 ottobre. “Più abbracci, meno paranoie, #Petrozzi“, è stato il consiglio che i fan hanno lanciato ai due amici.

Anita Olivieri lancia una stoccata a Vittorio dopo il messaggio aereo

In realtà si tratta di un messaggio aereo che fa intendere la nascita di una nuova ‘ship’ per Vittorio, dopo quella con Heidi Baci. E se Vittorio e Letizia hanno gioito del messaggio aereo dei fan, abbracciandosi per l’appunto, Anita Olivieri non è stata altrettanto entusiasta. La concorrente, che nelle settimane scorse è stata al centro dei pensieri di Vittorio, in quanto l’unica a destare nella Casa il suo interesse, ha commentato con pungente sarcasmo il messaggio in questione, lanciando una stoccata all’ingegnere. “Il bello è che lui non fa niente, manco respira“, le parole di Anita su Vittorio. Una stoccata che Alfonso Signorini potrebbe tirare in ballo nel corso della prossima diretta del Grande Fratello.

