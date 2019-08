Aereo Sharm-Napoli, atterraggio emergenza al Cairo/ Terrore per 122 turisti italiani

Terrore in volo per 122 turisti italiani nelle scorse ore dopo che un aereo della compagnia egiziana AMC Airlines da Sharm El Sheik per Napoli ha dovuto sostenere un atterraggio d’emergenza per problemi ancora tutti da verificare presso l’aeroporto internazionale de Il Cairo. Si parla di un guasto tecnico che ha fatto passare minuti immaginiamo non semplici per personale e passeggeri a bordo del volo diretto verso Napoli e ora fermo allo scalo della capitale egiziana. Le autorità aeroportuali del Cairo spiegano in questi minuti che i passeggeri italiani sono stati fatti evacuare e ripartiranno sullo stesso volo non appena saranno state effettuate le riparazioni; se invece il guasto si rivelerà più ingente del previsto, allora saranno fatti risalire su un volo diverso sempre per la volta di Napoli.

ATTERRAGGIO D’EMERGENZA IN EGITTO: PAURA PER 122 TURISTI ITALIANI

Secondo quanto riportato da Napoli Fanpage, l’aereo della AMC Airlines sarebbe dovuto atterrare alle 14.30 di oggi all’aeroporto di Napoli Capodichino ma l’orario aggiornato di arrivo – secondo le ultime stime dall’Egitto – saranno le 19.51. Si tratta di un volo di ritorno come tanti ve ne sono in queste ore per la fine delle vacanze di molti italiani che nelle splendide località sul Mar Rosso di Sharm e vicinanze hanno trovato relax e posti incantevoli per le proprie ferie. Un ritorno del genere però non se lo immaginavano e durante il guasto tecnico in volo il terrore sarà certamente passato nelle menti dei poveri 122 turisti a bordo in attesa dell’atterraggio d’emergenza nel vicino scalo di Il Cairo. Al momento non vi sono notizie di aerei alternativi al volo Numero YJ 02741 che dunque, salvo ripensamenti, ripartirà per la rotta di Napoli dopo aver smaltito il piccolo guasto tecnico che ha fatto atterrare immediatamente l’aereo mentre era in aria da pochi minuti.

