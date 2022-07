Aereo si schianta in mare vicino riva: paura in spiaggia/ Video “Ho sentito tonfo e…”

Tra gli incubi più comuni c’è quello di vedere un aereo che si schianta. Solitamente però in questi casi ci si sveglia e si scopre che è stato appunto un brutto sogno. Ma negli Stati Uniti è stato purtroppo tutto reale. Un piccolo aereo che trainava uno striscione si è schiantato in mare a pochi metri dalla riva della famosa Huntington Beach, a sud della California. In quel momento era in corso una gara tra i giovani bagnini, evidentemente messi subito alla prova, visto che poi hanno dovuto cimentarsi in un vero e proprio salvataggio. La scena è stata ripresa in un video che è diventato subito virale sui social.

Parcheggia auto e si siede sul tettuccio davanti a autovelox/ Diventa idolo del web

Fortunatamente il pilota ne è uscito praticamente illeso. Dopo l’incidente è stato portato in salvo e poi in ospedale in via precauzionale. La mamma di uno dei bagnini che stava partecipando all’evento ha raccontato cos’è successo: «Ho sentito un tonfo e poi ho guardato la tenda e ho visto tutti i bambini correre. Grazie a Dio c’erano molti bagnini e nessuno nei pressi dello schianto».

Joe Biden positivo al Covid/ Presidente Usa ha "sintomi lievi": curato con Paxlovid

AEREO SI SCHIANTA IN MARE: INDAGINI SU CAUSE

Corinne Baginski era in spiaggia per le gare della figlia 17enne nella divisione bagnino junior della California Surf Lifesaving Association del 2022, quando ha sentito il rumore dell’aereo che sbatteva in acqua. Dai registri della Federal Aviation Administration si evince che l’aereo che si è schiantato in mare è registrato presso la Van Wagner Aerial Media, una società nazionale di pubblicità di aeroplani che però non ha voluto commentare quanto accaduto.

Il pilota, uscito da solo dall’aero schiantatosi in mare, è stato poi visto sul retro di una ambulanza che era accorsa con un collare che gli sorreggeva il collo. Pare abbia riportato solo urti e lividi. Nel frattempo, i resti dell’aereo sono stati spinti fuori dall’acqua dalla corrente. Ora la Federal Aviation Administration indaga sull’incidente, che fortunatamente si è risolto senza gravi conseguenze, ma solo con un grande spavento.

DIETRO L'UCRAINA/ I piani americani che hanno indotto Mosca alla guerra

“IT’S GOING IN THE WATER.” A lifeguard competition at California’s Huntington Beach turned into a real-life rescue as beachgoers witnessed a small plane crash into the water. The pilot was hospitalized with bumps and bruises. https://t.co/a0bF9pHZqa pic.twitter.com/uW4tednx4r — ABC News (@ABC) July 23, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA