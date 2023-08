Aeroporto di Catania chiuso per eruzione dell’Etna/ Decine di voli cancellati: nessuna partenza fino alle 13

Caos all’aeroporto di Catania. Dopo l’incendio del mese scorso, l’aeroporto di Fontanarossa è costretto nuovamente a cancellare i voli a causa dell’Etna, che nella tarda serata di ieri ha cominciato ad eruttare, producendo una nube eruttiva e cenere copiosa. “Causa eruzione Etna, fino alle ore 13:00 di lunedì 14 agosto i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea” si legge sulle pagine social dell’Aeroporto di Catania.

Il comunicato dell’Osservatorio etneo dell’Ingv ha spiegato che l’attività eruttiva della tarda serata di ieri “è evoluta in fontana di lava”, producendo una nube eruttiva dispersa dai venti in direzione Sud. Da segnalare anche un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est. Come segnalato ancora, dal punto di vista sismico, continua il trend in incremento sia dell’ampiezza media del tremore vulcanico che dell’attività infrasonica. Il tremore vulcanico è in corrispondenza del cratere di sud-est, a una quota di circa 2.900 metri.

Tantissimi voli cancellati

Sul sito dell’aeroporto di Catania, sono riportati tutti i voli che hanno subito cancellazioni. Gli aerei partiti alle 3:25 di questa notte, uno diretto a Roma e l’altro a Casablanca, sono riusciti a decollare. Cancellati, invece, quelli dalle 6 in poi. In particolare hanno subito cancellazione un volo Ita per Milano, i voli delle 6 per Roma, uno per Tirana alle 6:10 e un altro della stessa ora per Verona. E ancora due Ryanair per Roma e Milano delle 6:20 e 6:50. Cancellati anche voli rivolti a Perugia. Al momento in ritardo il volo per Torino delle 7:10, spostato al momento alle 13, e quello per Malta, che dalle 7:25 dovrebbe partire alle 13:50.

Cancellati anche i voli Easyjet per Nizza, Napoli e Ginevra, spostato quello per Vienna di Ryanair e Pisa. Al momento spostato alle 14 il volo di Israir Airlines per Tel Aviv. Il volo per Budapest delle 9:15 potrebbe essere riprogrammato ma si è in attesa di informazioni dal vettore. Tanti altri i voli cancellati, come quello per Varsavia, Berlino, Parigi e Francoforte. I passeggeri al momento in aeroporto sono in attesa di informazioni.











