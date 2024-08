Un guasto informatico blocca l’aeroporto di Eindhoven, che funge anche da installazione militare. Diversi problemi all’impianto tecnologico dello scalo olandese hanno bloccato i voli nella giornata di mercoledì. Le conseguenze non sono state nefaste solamente per l’aeroporto, uno dei principali del Paese, ma anche per altre istituzioni ed enti, come ad esempio per la polizia e la guardia costiera: diversi corpi delle forze dell’ordine sono stati costretti a mettere in pausa il loro lavoro come abitualmente viene svolto, mandandosi messaggi su testo sui propri cellulari, non potendo utilizzare le piattaforme ufficiali.

I problemi sono stati attribuiti a un’interruzione di rete presso il Ministero della Difesa dei Paesi Bassi ma non è chiaro il motivo: un portavoce del Ministero ha confermato che il problema può essere ricondotto a uno dei loro sistemi, senza spiegarne le cause. Laurens Bos, parlando all’Associated Press, ha spiegato: “Stiamo riscontrando un’interruzione in una delle nostre reti presso il dipartimento della Difesa ed è una rete utilizzata anche da altre parti del governo olandese”. Il National Cybersecurity Center ha affermato che non è ancora noto se l’interruzione sia il risultato di un attacco informatico.

Aeroporto di Eindhoven bloccato: autorità aeroportuali al lavoro

Il guasto informatico presso il Ministero della Difesa olandese ha provocato disagi anche nell’aeroporto di Eindhoven: migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati fin dalle prime ore del mattino con i voli delle compagnie low cost Ryanair e Transavia cancellati. L’aeroporto è anche uno scalo militare e forse proprio per questo motivo il guasto ha bloccato i sistemi dello scalo, mentre quello di Schiphol di Amsterdam, non ha segnalato alcun problema. Le autorità aeroportuali si sono messe al lavoro per ripristinare la funzionalità dello scalo.

Come spiega Euronews, alcuni passeggeri che sarebbero dovuti partire da Eindhoven sono stati trasportati in autobus all’aeroporto di Bruxelles. Non solo l’aeroporto di Eindhoven: a riportare problemi a causa del guasto informatico sono stati anche la guardia costiera del Paese, che ha affermato di non essere raggiungibile tramite telefono o radio, e la polizia, costretta ad utilizzare i telefoni cellulari per rimanere in contatto, essendo i loro sistemi di comunicazione inagibili. Secondo il Ministro della Difesa, non è chiaro quanto dureranno i disagi.