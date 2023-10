Aeroporto Marco Polo Venezia, voli bloccati per invasione gabbiani/ Chiuso per rischio Bird Strike

Mattinata decisamente di passione quella che si è vissuta oggi a Venezia e in particolare dai passeggeri dei voli. L’aeroporto locale, lo scalo Marco Polo, è stato chiuso per poco meno di un’ora a causa di un problema riscontrato nella zona dove atterrano e decollano gli aerei. Nel dettaglio si è verificata un’invasione di gabbiani, così come specificato da numerosi siti online, fra cui quello de Il Gazzettino. La direzione dell’aeroporto di Venezia è stata così costretta a bloccare temporaneamente qualsiasi volo in arrivo o in partenza, e numerosi voli sono stati dirottati in altri scali per evitare una collisione con i gabbiani reali che volavano nelle vicinanze delle piste.

E’ noto e risaputo quanto gli uccelli possano essere pericolosi per un aereo visto che, infilandosi nei motori, possono danneggiare in maniera importante lo stesso, obbligando l’aereo ad un eventuale atterraggio di emergenza se non peggio. Si tratta del cosiddetto fenomeno del “bird strike” ed è uno degli eventi avversi durante il volo più temuto dai piloti. Fu proprio a causa di una collisione con un uccello che lo scorso mese di settembre un aereo delle Frecce Tricolori finì al suolo a Torino, trasformandosi in una palla di fuoco e uccidendo anche una bambina di cinque anni che in quegli istanti stava passando i lì, a bordo di un’auto.

AEROPORTO MARCO VOLO VENEZIA TORNATO PIENAMENTE OPERATIVO ALLE 11:20

L’aeroporto di Venezia è stato così chiuso dalle ore 10:00 circa fino alle 10:45, dopo di che lo scalo è stato riaperto. La società che gestisce lo scalo di Tessera, prima della chiusura, aveva diramato una nota in cui spiegava che “a tutela della sicurezza, l’aeroporto è stato chiuso dalle 9.54 alle 10.45, in accordo con Enav, e alcuni voli sono stati indirizzati su altri scali, quali Verona, Trieste, Milano”.

Quindi un altro comunicato in cui si specificava che: “Al fine di allontanare lo stormo, sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti, tra cui il falco comandato dal falconiere e i dissuasori acustici. Si tratta di strumenti rispettosi della fauna in grado di garantire al tempo stesso la sicurezza”. L’aeroporto Marco Polo di Venezia è tornato pienamente operativo a partire dalle ore 11:20 di stamattina.

