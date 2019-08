Afef Jnifen sposa Alessandro del Bono/ Chi è il manager di Mediolanum

Afef Jnifen sposa Alessandro Del Bono. La notizia, resa nota negli scorsi giorni, è ormai ufficiale. La ex top model e il manager di Mediolanum, infatti, sono stati avvistati in vacanza insieme e un dettaglio così luminoso non può di certo passare inosservato: Afef mostra le sue forme in costume, ma soprattutto un anello di diamanti dalle dimensioni decisamente importanti. Lo indossa all’anulare della mano sinistra, proprio a conferma del fatto che ha risposto “sì” alla proposta di matrimonio del futuro marito. Secondo le indiscrezioni pubblicate da Chi, le nozze dovrebbero essere celebrate entro la fine dell’anno. Alla signora Jnifen bastano soltanto pochi mesi per organizzare la cerimonia? Se così fosse, il poco tempo a disposizione lascerebbe intuire che la coppia voglia optare per una festa intima, con i parenti e gli amici più cari. Per Afef Jnifen, inoltre, questo è il quarto matrimonio. Infatti, è appena uscita da una relazione durata ben 17 anno con l’ex marito Marco Tronchetti Provera. Avevano pronunciato il fatidico sì nel 2001 e poi si sono separati nel 2018. A novembre dello stesso anno, è arrivata l’ufficializzazione della separazione.

Afef Jnifen si risposa: chi è Alessandro Del Bono?

Afef Jnifen si ri(s)posa: la ex top model è stata pizzicata in spiaggia a Porto Cervo con il suo promesso sposo, Alessandro Del Bono. Sul suo conto, si sa soltanto che oggi è il top manager di Mediolanum. Infatti, è un uomo particolarmente riservato che non ama mostrare al pubblico la sua vita privata. Non a caso, le foto esclusive della coppia in vacanza sono solo alcune delle poche che si hanno a disposizione. Mentre è nota la vita sentimentale precedente di Afef, su Alessandro Del Bono non si conosce alcun dettaglio: non è dato sapere se abbia alle spalle un matrimonio, come la futura sposa, una convivenza o addirittura una famiglia. Alcune voci di corridoio vogliono che lui abbia appena concluso una relazione con una modella russa. Mantiene il riserbo e, come Afef, non rilascia alcuna dichiarazione sulle nozze imminenti. La ex top model e indossatrice per brand famosi a livello mondiale, prima di Marco Tronchetti Provera, si è sposata con Marco Squatriti da cui è nato Sammy. Quando non era nemmeno maggiorenne, si è sposata in Tunisia perché la sua famiglia ha voluto che lo facesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA