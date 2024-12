The Voice Kids 2024: anticipazioni e diretta semifinale 13 dicembre

Dopo il grande successo ottenuto dalle puntate dedicate alle Blind audition ovvero alle audizioni al buio, The Voice Kids 2024 torna in onda oggi, venerdì 13 dicembre con la semifinale al termine della quale saranno decretati i finalisti che si contenderanno la vittoria finale nell’ultimo appuntamento della stagione fissato per venerdì 20 dicembre. Anche questa sera, a condurre la serata, sarà Antonella Clerici che accoglierà sul palco tutti i concorrenti delle quattro squadre che si sfideranno per conquistare il pass per la finalissima.

Non mancheranno, inoltre, i quattro coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino che, dopo aver scelto i componenti delle squadre, questa sera assisteranno alla sfida dei concorrenti scoprendo così chi conquisterà la finale.

The Voice Kids 2024: chi sono i semifinalisti

Nel corso della semifinale di The Voice Kids 2024 gli otto ragazzi di ciascuna squadra si sfideranno divisi in due quartine e per ogni quartina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla finale. Al termine della puntata si scopriranno quali tra i tre giovani concorrenti per ciascun team. Ai concorrenti scelti attraverso le sfide si aggiungeranno i quattro concorrenti (uno per ciascuna squadra) che hanno conquistato la finale durante le Blind audition con il super pass.

A sfidarsi, questa sera, saranno: Alessandro Pompeo (10 anni), Cecilia Cataldo (14 anni), Silvano Fava (10 anni), Alessandra Colacarlo (14 anni), Isabel Durastante (8 anni), Riccardo Callegari (12 anni), Federico Lo Porto (12 anni) per il team di Clementino. Melissa Memeti (13 anni), Asia Bavaro (12 anni), Marco Della Mura (14 anni), Benedetta Morzetta (10 anni), Sara Ghinassi (13 anni), Gabriel Jimenez Martinez (12 anni), Martina Panarello (13 anni) per il team di Loredana Berté. Per il Team Gigi D’Alessio si sfideranno Francesco Maugeri (12 anni), Sofia Menegatto (13 anni), Tommaso Aiello (14 anni), Maria Sofia Corona (13 anni), Dennis Benincasa (13 anni), Linda Loreti (12 anni) e Francesco Occhipinti (10 anni). infine, nel Team Arisa abbiamo Emma Milani (13 anni), Annamaria Mihalache (11 anni), Giulia Fina (10 anni), Alessio Di Stefano (12 anni), Aurora Di Profilo (14 anni), Giorgia Allegrini (14 anni) e Flaminia Occhipinti (10 anni).

Come vedere in diretta streaming The Voice Kids 2024

La semifinale di The Voice Kids 2024 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30 ovvero al termine dell’appuntamento con Affari Tuoi. Con Raiplay, invece, è possibile seguire la diretta streaming del talent show sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo. Per seguire la diretta streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.