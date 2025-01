“AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2025”: OGGI NUOVI PREMI

Ormai ha preso in mano le redini di Affari tuoi, ma per Stefano De Martino è debutto alla guida dello speciale Lotteria Italia 2025. Infatti, l’anno scorso c’era Amadeus alla guida del programma che ha assegnato i premi di prima categoria. Le danze si apriranno alle ore 20:35, quando su Rai 1 inizierà il quiz show abbinato all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025.

Si preannuncia un altro possibile appuntamento da record, visti gli ascolti che sta facendo registrare il giovane conduttore, per di più oggi c’è l’assegnazione dei ricchi premi, un motivo ulteriore per seguire la puntata, che comunque sarà diversa dal solito.

Infatti, si comincerà con la tradizionale puntata con il concorrente di una regione sorteggiata, al termine della quale scatterà il gioco abbinato all’estrazione finale della Lotteria, con il coinvolgimento degli ospiti vip, che dovranno rispondere alle domande riguardanti le regioni italiane.

AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2025: CHI SONO GLI OSPITI DI STEFANO DE MARTINO

A proposito degli ospiti di Affari tuoi speciale Lotteria Italia 2025, ci sono diversi esponenti del mondo dello spettacolo e della musica, oltre che dell’intrattenimento. Ad esempio, ci saranno Bianca Guaccero, Federica Nargi e Francesco Paolantoni, reduci dall’esperienza a Ballando con le Stelle. Ma anche cantanti come Gianni Morandi e Nek; i comici Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia. Per quanto riguarda il mondo del cinema, è rappresentato da Pilar Fogliati, Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Giusy Buscemi e Cristiano Caccamo con Rocco Papaleo. Si preannunciano risate anche con Mara Maionchi. Infine, per lo spazio dedicato all’oroscopo non ci sarà Paolo Fox, bensì Simon & The Stars.

Per quanto riguarda nello specifico il meccanismo della puntata e dell’estrazione dei tagliandi fortunati, le risposte che forniranno alle domande serviranno a stilare la classifica che porterà a stabilire il valore dei cinque biglietti vincenti di prima categoria, il cui primo premio è di 5 milioni di euro. Ma sono previsti anche altri premi minori, di seconda e terza categoria, i cui codici fortunati verranno forniti separatamente dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

COME SEGUIRE “AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2025” IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La diretta tv “Affari tuoi speciale Lotteria Italia 2025” andrà in onda oggi, lunedì 6 gennaio, alle ore 20:35 su Rai 1, il primo canale della Tv di Stato, ma la puntata può essere seguita anche in video streaming, grazie alla piattaforma Rai Play, accessibile dai dispositivi mobile, anche via app, e pc. Sarà anche possibile recuperare la puntata in un secondo momento, ad esempio da chi non potrà seguirla in diretta.

Ma trattandosi di una puntata speciale abbinata all’estrazione finale dei premi della Lotteria Italia 2025, è importante usufruire anche dei canali ufficiali relativi a questo evento, come il sito ufficiale della Lotteria e quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, per verificare biglietti vincenti e premi con maggiore precisione, visto che in ballo ci sono codici e anche una sola distrazione stupida può giocare brutti scherzi.