AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2024/ Diretta: premi ricchissimi, si parte con il gioco classico!

AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2024: COMMENTO LIVE

La diretta de Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024 parte subito con il presentare la proposta milionaria in termini di premi che la serata è pronta a mettere in palio. Quasi 17 milioni di euro saranno suddivisi tra i fortunati detentori dei biglietti vincenti ma senza dimenticare il tanto atteso gioco classico con protagonisti Mario e sua sorella Rosa. La scelta è ricaduta sul numero 6, proprio oggi che si festeggia l’epifania.

Al coro di “buona fortuna!” parte l’esperienza di Mario e sua sorella Rosa ad Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024. Il concorrente spera di aver messo le mani sul pacco contenente la somma più alta: 300mila euro; solo il classico ‘scavicchio’ dei pacchi permetterà di scoprire il cammino dei due pretendenti al premio finale. Fari puntati in parallelo sulla diretta estrazione del Lotto che premierà con un compenso milionario gli italiani fortunati. Il primo pacco chiamato è il numero 14: vanno via subito 20.000 euro! (Agg. Valerio Beck)

AFFARI TUOI, ANTICIPAZIONI SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2024: TORNA L’AMBITO CONCORSO DEL NUOVO ANNO?

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, torna l’appuntamento con la Lotteria Italia. Questa sera, sabato 6 gennaio 2024, alle 20.35, in diretta su Rai1, va in onda “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”. L’amato show del preserale di Rai Uno ci accompagnerà per una lunga serata, come sempre condotta da Amadeus, che sarà dedicata alla Lotteria Italia.

Dopo 6 anni consecutivi di Lotteria Italia abbinata a Soliti ignoti, è dunque Affari Tuoi ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dal pubblico di Rai Uno. Durante la serata verranno infatti svelati i biglietti vincenti di premi di prima categoria dell’estrazione finale, con il primo premio dal valore di 5 milioni di euro.

CHI SONO GLI OSPITI DI “AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2024”? IL GIOCO

Tanti ospiti arriveranno al Teatro delle Vittorie durante la puntata di Affari Tuoi, Lotteria Italia 2024. Il comunicato ufficiale Rai ci annuncia che si alterneranno sul palco: Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox.

La serata avrà inizio con il classico gioco di Affari Tuoi, durante il quale giocherà il concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine della partita avrà quindi luogo il gioco legato alla Lotteria. Lì scenderanno in campo gli ospiti Vip di Amadeus che risponderanno a domande sulle regioni italiane. La classifica di questo gioco determinerà l’ordine di assegnazione dei premi di prima categoria.

AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2024: COME SEGUIRE LA DIRETTA IN STREAMING E LE INFO SUI BIGLIETTI

L’appuntamento con la Lotteria Italia nello speciale di Affari Tuoi anche quest’anno può essere seguito su Rai 1, il canale principe del servizio pubblico. La puntata “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024” verrà trasmessa dalle ore 20:35 in diretta tv su Rai 1 e in diretta video streaming su Rai Play, disponibile su pc cliccando qui, ma anche come app per dispositivi mobile.

Vi ricordiamo infine che è possibile trovare tutte le informazioni relative ai biglietti e ai premi sul sito ufficiale www.lotteria-italia.it e su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

