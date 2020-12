Affari Tuoi (Viva gli sposi!)/ Anticipazioni e ospiti dell’edizione di Carlo Conti

Affari Tuoi (Viva gli sposi!), anticipazioni e ospiti dell’inedita edizione al via oggi, 26 dicembre

Chi ha voglia di spizzare dentro un pacco che non sia quello che abbiamo o che avevamo sotto l’Albero di Natale? Ci penserà Carlo Conti ad accontentarvi a partire da oggi, 26 dicembre, quando porterà nel prime time di Rai1 Affari Tuoi (Viva gli sposi!), un’inedita edizione del noto programma in cui l’obiettivo sarà solo uno, aiutare i concorrenti a portare a casa soldi utili per affrontare il loro matrimonio. Le anticipazioni rivelano che la formula del gioco non cambia se non per la presenza dei vip e dei volti noti dello spettacolo e dello showbiz nostrano. In programma ci sono sette appuntamenti speciali e protagonista di ogni puntata sarà una coppia di promessi sposi che avrà l’opportunità di farsi un bel regalo in questa versione inedita che vedrà alla conduzione proprio Carlo conti.

Affari Tuoi (Viva gli sposi!) tra pacchi da aprire, storie personali e vip ospiti

L’appuntamento con Affari Tuoi (Viva gli sposi!) è fissato per il sabato sera dalle 20.35 alle 22.30 e questo significa che subito dopo Natale toccherà a Carlo Conti scontrarsi con C’è Posta per te in onda da gennaio. Puntata dopo puntata la Coppia di turno, vicina al matrimonio, avrà la possibilità di ottenere un aiuto importante per la realizzazione della nuova famiglia con una ‘lista di nozze’ ricchissima e un montepremi massimo di 300.000 euro. I premi saranno contenuti nei 20 Pacchi che saranno aperti dai ‘Testimoni’, 10 personaggi famosi che proporranno alla Coppia e al pubblico consigli, intrattenimento e risate. A tirare i fili di tutti ci sarà, come sempre, il Dottore che, via telefono, continuerà a tentare i “promessi sposi” con le sue offerte. Non mancherà la versione sentimentale dei protagonisti con il cosiddetto pacco “Feeling” che porterà a galla la storia personale dei fidanzati ma anche le loro abitudini e i loro gusti per testare un po’ il loro affiatamento e portarsi a casa fino a 10.000 euro. Ciliegina sulla torta l’arrivo in studio di ospiti celebri amati dalla coppia protagonista con un regalo speciale per loro. Secondo quanto riporta TvBlog sembra che in ogni puntata ci saranno due ospiti fissi, Nino Frassica e Ubaldo Pantani.



