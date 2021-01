Affari Tuoi Viva Gli sposi/ Ospiti 23 gennaio: Madalina Ghenea, Andrea Delogu e…

AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI: ANTICIPAZIONI 23 GENNAIO

Nonostante il ritorno di C’è posta per te che, dopo il debutto boom ha sbancato gli ascolti con la seconda puntata incollando davanti ai teleschermi 6.424.000 spettatori pari al 30% di share, Affari tuoi viva gli Sposi continua a divertire il pubblico e la settimana scorsa, con la quarta puntata, ha portato a casa 4.438.000 spettatori pari al 16.5% di share. Merito di Carlo Conti e della sua capacità d’intrattenere i telespettatori, ma anche dei vari personaggi del mondo dello spettacolo che, ogni settimana, accettano di diventare portatori di fortuna trasformandosi nei “pacchettisti” di Affari Tuoi sperando di regalare una gioia ad una coppia in procinto di sposarsi. Se la settimana scorsa la regina della serata è stata Serena Rossi, chi, tra i pacchettisti presenti nel corso della quinta puntata, ruberà la scena a tutti?

GLI OSPITI DI AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI

La quinta puntata di Affari Tuoi Viva Gli Sposi sarà animata dalla presenza di dieci grandi ospiti. Per gli uomini, ad indossare i panni dei pacchettisti saranno: Massimo Lopez, il comico Ubaldo Pantani che delizierà il pubblico con l’imitazione di Giovanni Allevi, l’immancabile Nino Frassica, Gabriele Cirilli legatissimo a Carlo Conti e Sergio Friscia, ormai presenza fissa dello show. Per le donne, invece, ci sarà la bellissima Madalina Ghenea, l’attrice e conduttrice Andrea Delogu, Serena Autieri, la showgirl Rossella Brescia e l’attrice napoletana Tosca D’Aquino.

LE REGOLE

I veri protagonisti di Affari Tuoi Viva Gli Sposi sono i fidanzati che provano a portare a casa una cifra importante prima di convolare a nozze. Il Dottore li mette alla prova facendo un’offerta economica o proponendo il cambio dei pacchi. L’obiettivo è cercare di portare a casa una cifra importante sfidando la sorte. Nel corso della serata, Carlo Conti mette alla prova la coppia con dieci domande sulla reciproca intesa e conoscenza con la possibilità di portare a casa altri diecimila euro, mille euro per ogni risposta esatta. Lo show può essere visto in diretta televisiva su Raiuno subito dopo il tg delle 20 o in diretta streaming su Raiplay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA