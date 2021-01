Affari Tuoi Viva Gli Sposi/ Serena Rossi oscura Melissa Satta, l’omaggio di Tullio Solenghi a Gigi Proietti

Si aggira con fare furbesco dietro i pacchi di Affari Tuoi Viva Gli Sposi, col suo inebriante entusiasmo ed un debutto importante dietro l’angolo. Quello che stasera, domenica 17 gennaio, vede Serena Rossi in prima serata Raiuno con Mina Settembre, la nuova fiction di cui è protagonista. Ma questa è un’altra storia, rispetto alla quarta puntata di Affari Tuoi Viva Gli Sposi, dove dispensa consigli ed una significativa dose di buon umore alla fortunata coppia formata da Simone e Noemi. I due concorrenti sono rientrati a casa con cinquantamila euro più il bonus ottenuto nella prova feeling.

La Rossi li ha supportati nei momenti nevralgici del programma, con simpatia ed una naturalezza disarmante. Caratteristiche di una napoletanità moderna, una sorta di calamita per il pubblico che ha imparato ad apprezzarla per le sue doti artistiche e per la sua semplicità. Ingredienti che hanno lasciato in penombra persino una bomba sexy del calibro di Melissa Satta, ieri un po’ spenta e con un look che non ha convinto fino in fondo.

Affari Tuoi Viva Gli Sposi, l’omaggio di Tullio Solenghi a Gigi Proietti

Tra gli altri ospiti protagonisti di Affari Tuoi Viva Gli Sposi c’è sicuramente Tullio Solenghi. L’attore genovese cita e omaggia Gigi Proietti con la gag del marito (sordo) che teme la sordità della moglie. Spezzone esilarante, con tanti altri interventi pungenti, degni di una carriera di tutto rispetto. Sicuramente più sofisticato di un Massimo Ceccherini comunque divertente, invaghito di una Francesca Fialdini sempre al gioco di fronte ad uno sbigottito Carlo Conti. Proprio quest’ultimo sembra aver trovato una ricetta vincente, rinnovando un programma storico come Affari Tuoi Viva Gli Sposi, che speriamo possa proseguire a lungo ed ottenere il successo meritato. Il mix tra futuri sposini e vip si rivela un’accoppiata interessante e Carlo Conti, in questa trasmissione, risulta particolarmente indicato. Pollice rivolto verso l’alto per queste prime quattro puntate.



