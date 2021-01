Affari Tuoi Viva gli Sposi/ Diretta e ospiti 16 gennaio: Serena Rossi, Fialdini e…

AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI, ANTICIPAZIONI 16 GENNAIO

Dopo aver portato a casa 4.314.000 spettatori pari al 15.92% di share nonostante il debutto boom della prima puntata di C’è posta per te, sabato 16 gennaio, alle 20.35 su Raiuno torna in onfa Affari Tuoi Viva gli sposi. Carlo conti, nei panni di padrone di casa, conduce la quarta puntata della versione del game show dedicata alle coppie in cerca di fortuna prima di convolare a nozze. Un’edizione speciale che sta convincendo i telespettatori. Il format è identico a quello che, negli scorsi anni ha fatto compagnia agli italiani subito dopo il telegiornale. Le uniche differenze sono rappresentate dai concorrenti che sono fidanzati e in procinto di sposarsi e dai pacchettisti, tutti appartenenti al mondo dello spettacolo. Anche questa sera, una nuova coppia di innamorati sfierà il dottore cercando di portare a casa una cifra importante.

GLI OSPITI DI AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI

Grandi ospiti per la quarta puntata di Affari tuoi viva gli sposi nel corso della quale, Carlo Conti cercherà di regalare un sogno ad una coppia di innamorati che tenteranno di sfidare il dottore sperando di avere nel proprio pacco un premio importante. Anche questa sera, la puntata sarà movimentata da personaggi famosi. A ricoprire il ruolo dei pacchettisti, come fa sapere Tv Blog, saranno: Serena Rossi che, da domenica 17 gennaio tornerà in tv con la fiction “Mina Settembre”, Francesca Fialdini che con il suo programma “Da noi a ruota libera”, ogni settimana, regala grandi emozioni al pubblico di Raiuno, Alba Parietti, Maria Amelia Monti e Melissa Satta. Non mancheranno, poi, i pacchettisti uomini tra cui l’immancabile Nino Frassica, Ubaldo Pantani che, questa settimana si calerà nei panni di Roberto D’Agostino, Tullio Solenghi, Massimo Ceccherini e Raoul Cremona.

COME VEDERE IN STREAMING AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI

Affari tuoi viva gli sposi va in onda ogni sabato, alle 20.35 su Raiuno. La diretta televisiva comincia subito dopo l’edizione delle 20 del telegiornale. Il programma condotto da Carlo Conti, tuttavia, può essere visto anche in diretta streaming che comincia contemporaneamente a quella televisiva. Per farlo basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Attraverso Raiplay è anche possibile rivedere le precedenti puntate della trasmissione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA