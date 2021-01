Affari Tuoi Viva Gli Sposi, pagelle/ Elettra rischia gaffe, ma il colpo lo fa Conti

Che bella sorpresa Affari Tuoi – Viva Gli Sposi. Anche la terza puntata si conferma effervescente quanto le precedenti, con Carlo Conti (voto 7) che rimescola il parterre di ospiti e gioca in compagnia di due futuri sposi, Marianna e Massimiliano. A divertirsi più di chiunque altro, forse, è proprio lui: il padrone di casa. La prova feeling merita di essere rivista perché in grado di scatenare malintesi, piccole grandi gaffe e risate generali.

Se il duo di concorrenti, formato da Massimiliano e Marianna, non riesce a scatenare particolari simpatie o antipatie, Elettra Lamborghini (6,5) si conferma ospite capace di far chiacchierare di sé. Sarà per la scollatura profonda, ma anche per la sua naturalezza nei modi di dire e di fare. Ad un certo punto rischia la gaffe, lasciandosi scappare un “non ne posso più”. Nessuna insofferenza nei confronti del programma, sia chiaro. Elettra era semplicemente curiosa di scoprire il contenuto del pacco scelto dai due concorrenti. Ma qualcuno, inevitabilmente, ha mal interpretato.

Affari Tuoi Viva Gli Sposi, Carlo Conti fa centro e il pubblico lo premia

Affari Tuoi non è di certo un programma dell’ultimo minuto, ma grazie a Carlo Conti ha riscoperto leggerezza ed una equilibrata aria di rinnovamento. Nel sabato sera di Raiuno il game show con futuri sposi coinvolge e diverte. Dai social alla tv, in compagnia di tanti vip. Nel mirino degli appassionati troviamo il simpaticissimo Sergio Friscia, portatore di “brutte notizie” per la seconda puntata di fila. Anche ieri sera ha scartato un pacco dal valore economico pesantissimo per i concorrenti in gara. Con la sua ironia ed una naturale verve comica ha sdrammatizzato, confermandosi gradevole showman (6,5). Meritevoli di menzione i tanti altri ospiti che sulla Rai, ormai, sono di casa. Come Nino Frassica (6), ma anche la bella Rocio Morales (7) che ha dispensato consigli e auguri ai due futuri sposi. La ciliegina è la sorpresa firmata Francesco Gabbani (7), sul palco con un medley dei suoi successi.



