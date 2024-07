Melissa Satta pazza d’amore per Carlo Beretta: i progetti della coppia

La showgirl ha messo nel dimenticatoio Matteo Berrettini, tuffandosi nella nuova storia d’amore con Carlo Beretta, l’imprenditore ed ex fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis, i due sono più felici e spensierati che mai, come dimostrano i vari scatti sui social e le recenti vacanze di coppia con tanto di conoscenze in famiglia già scattate. Nel futuro dell’ex fiamma di Boateng potrebbe esserci il dancing show Ballando con le stelle, dove troverebbe l’ex velina Federica Nargi, annunciata nelle scorse ore insieme all’attore e comico Francesco Paolantoni, saranno loro i primi a danzare sotto le stelle.

Intanto Melissa Satta può proseguire con i suoi programmi d’amore con il fidanzato Carlo Beretta, visto che come sottolinea il magazine Dipiù, tra i due potrebbe nascere qualche importante progetto anche a breve termine, quello che è certo e che sottolinea anche la rivista, i due piccioncini hanno sempre grande voglia di stare insieme, ora che la conoscenza di vecchia data è sfociata in un amore vero e proprio, destinato a lasciare segni indelebili sui loro cuori.

Melissa Satta e Carlo Beretta pronti a sposarsi?

La recente vacanza greca dell’ex velina di Striscia la notizia con il giovane imprenditore ha alimentato voci importanti riguardo al loro futuro, come un possibile matrimonio che potrebbe unire i cuori di Melissa Satta e Carlo Beretta, anche se ad oggi non sono arrivate conferme ufficiali.

Non è passato troppo tempo dalla fine della storia della valletta con Berrettini, che è costata dei mesi molto complessi alla ragazza, che in tempi non sospetti si è sfogata così riguardo i tanti attacchi ricevuti sui social: “Ricevo un sacco di messaggi di insulti, di bullismo e di sessismo. Ho scelto di essere un personaggio pubblico, e accetto di essere esposta e di espormi sui social media, ma sto solo cercando di vivere una relazione sentimentale con un’altra persona, voglio semplicemente cercare di essere anche io felice” disse Melissa Satta in una intervista concessa a Vanity Fair dopo che era divenuta un vero e proprio bersaglio social. Adesso nel suo futuro c’è Carlo Beretta e la relazione con il tennista, poi ovviamente naufragata, si è rivelata utile per chiarire le idee sul prototipo di persona che la modella sogna al suo fianco per il resto della vita.