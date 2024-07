Melissa Satta e Carlo Beretta pronti al matrimonio?/ Lei provoca: “Ho detto si…” e poi fa chiarezza

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta si sposano? Spunta un post ambiguo di lei

Melissa Satta è al centro del gossip per la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta. I due non hanno mai confermato o smentito il flirt ma l’ex fidanzata di Matteo Berrettini e l’ex fidanzato di Giulia De Lellis in queste settimane sono stati paparazzati insieme da moltissimi settimanali. La coppia appare felice anche con il figlio di lei Maddox, nato dalla relazione con Kevin Boateng e la famiglia di Beretta. E non è tutto perché nei giorni scorsi il gossip si è acceso anche su un possibile matrimonio tra Melissa Satta e Carlo Beretta.

Melissa Satta e Carlo Beretta prossimi al matrimonio?/ Un anello costellato di diamanti alimenta la ‘teoria’

Di recente, infatti, sui social si è vociferato, a seguito di una storia condivisa in cui indossava un anello vistoso, la possibilità che Melissa Satta potesse aver ricevuto la proposta di nozze e, di conseguenza, convolare presto a nozze. E è per questo che l’ex velina di Striscia La Notizia ha pensato di ironizzare su questi rumor. Insieme a Maddox ha visitato il 1950 American Diner di Forte dei Marmi e ha mostrato tra le varie foto postata su Instagram, la sua mano destra. Sull’anulare della mano destra un anello giocattolo e la frase “Ho detto sì…” Ovviamente già l’anello giocattolo ha diramato ogni dubbio sull’ironia del post ma nonostante questo Melissa Satta subito dopo, sempre su Instagram ha voluto chiarire: “Ho detto sì… a questo frappé.”

Melissa Satta e Carlo Beretta innamorati in Grecia/ Lei ufficializza con foto in vacanza ma volano critiche

Melissa Satta e Carlo Beretta, amore a gonfie vele: “Vacanza con la famiglia di lui”

Dopo avvistamenti e paparazzate in cui non sembravano esserci più dubbi, adesso arriva la conferma ufficiale della relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta. Lui, infatti, ha pubblicato sui social la foto dell’ex velina mentre sono insieme in vacanza. Melissa Satta e Carlo Beretta stanno insieme e di recente a confermare il gossip è intervenuto anche il magazine Chi che ha paparazzato entrambi in Versilia insieme. Il magazine, infatti, riporta che i ben informati sostengono che tutto procede per il meglio tra lei e il suo fidanzato e ha fatto sapere che Melissa Satta e Maddox sarebbero stati ben accolti dalla famiglia di Carlo Gussalli Beretta: “In Versilia, nella casa della famiglia Beretta, Melissa non va più di nascosto, ma in qualità di compagna di Carlo e assieme a Maddox , con la benedizione dei genitori di lui”. Insomma i presupposti per poter giungere alle nozze sembrano esserci comunque tutti.











