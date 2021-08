Afghanistan/ “I Talebani mostreranno il volto migliore: hanno bisogno di soldi e…”

Thomas Ruttig, co-direttore del think tank Afghanistan Analysts Network, ha parlato al Frankfurter Allgemeine Zeitung della situazione nel Paese centro-asiatico dopo il ritorno al potere dei Talebani. L’esperto ha dichiarato: “Non è ancora chiaro se il governo talebano si chiamerà Emirato islamico o meno. Avrebbero già potuto proclamare l’emirato. Un portavoce dei talebani ha affermato di volere un governo islamico aperto e inclusivo. Potrebbe essere un’offerta agli ex leader dei mujaheddin di Kabul e a persone come l’ex presidente Hamid Karzai“.

RIUNIONE MINISTRI ESTERI UE SULL'AFGHANISTAN/ Di Maio: "Occidente rifletta su errori"

Ruttig su Faz ha proseguito rispondendo alla domanda che tutti si fanno in queste ore: quello dei Talebani sarà un regime oppressivo come quello instaurato in Afghanistan tra 1996 e 2001? “Si può solo sperare che i talebani abbiano imparato dall’ultima volta: se ti rivolgi contro la comunità internazionale, se dai rifugio ai terroristi, non puoi governare a lungo. (…) L’Afghanistan non ha un livello di reddito così alto. I talebani dipenderanno dagli aiuti esteri. Lo capiscono anche loro. Per questo hanno comunicato alla comunità internazionale che non danno rifugio a terroristi e che non vogliono minacciare i paesi vicini o la popolazione. Ma la popolazione non crede che i talebani siano cambiati. Ora sono ubriachi del loro rapido successo, e si può solo sperare che coloro che pianificano una campagna di vendetta saranno rallentati dalla loro leadership“.

Gran Bretagna, autorizzato vaccino Moderna per 12-17 anni/ Ma è dibattito tra esperti

AFGHANISTAN: COSA ACCADRA’ ORA SECONDO RUTTIG

Sull’atteggiamento tenuto dagli insorti durante la loro avanzata, Ruttig ha spiegato: “Finora c’è stato un quadro molto misto. Ci sono stati omicidi per vendetta. (…) Non è nemmeno chiaro se tutti questi siano sempre stati per mano di talebani. Starei molto attento alle segnalazioni di matrimoni forzati. In caso di aggressione, i talebani devono essere ritenuti responsabili e obbligati a indagare e commentare tali accuse“. Ma cosa può fare ora la comunità internazionale? “Ciò di cui abbiamo bisogno ora è una forte presenza delle Nazioni Unite con una forte componente dei diritti umani che osserverà ancora ciò che stanno facendo i talebani quando la nostra attenzione diminuirà di nuovo. Abbiamo anche bisogno di una società civile afgana che guardi i talebani e critichi gli attacchi che loro stessi dicono di non volere. Se i talebani lo permetteranno sarà una questione importante“.

CINA, ESERCITAZIONI D'ATTACCO CONTRO TAIWAN/ "Insieme agli USA ci ha provocato"

Infine una spiegazione sui motivi che hanno portato alla liquefazione dell’esercito afgano: “Perché il tappeto è stato tolto loro sotto con l’accordo Usa-talebani (dal febbraio 2020), con un ritiro incondizionato delle truppe americane e senza un accordo di pace. Naturalmente, questo ha messo a dura prova il morale dell’esercito afghano. Inoltre, i programmi di formazione occidentali si sono concentrati solo sulla quantità. Si trattava di avere più soldati e agenti di polizia possibili, anche se molti erano solo sulla carta. Serve anche un governo che la gente voglia proteggere. Ma pensava troppo a se stesso e si arricchiva. Il governo era completamente diviso. Tutti hanno visto la sedia del presidente Ashraf Ghani insieme agli americani. Lui, a sua volta, era completamente isolato e circondato solo da una manciata di persone“. Impossibile aspettarsi di meglio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA