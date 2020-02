AFROJACK, FIDANZATO ELETTRA LAMBORGHINI/ La proposta di matrimonio prima di Sanremo 2020

Quello di Afrojack non è di certo un nome sconosciuto: il 32enne che risponde all’anagrafe come Nick Van de Wall è un famoso produttore discografico di origini surinamesi che vive in Olanda. Forse più noto come dj e remixer, l’artista è diventato il fidanzato di Elettra Lamborghini già da qualche tempo. Dobbiamo ritornare infatti indietro fino al 2018 per vederli insieme agli MTV EMA, dove comparendo fianco a fianco hanno subito suscitato un grande interesse da parte dei paparazzi. La stessa ereditiera poi ha voluto confermare la voce di corridoio subito dopo: “Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui, che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale”. I riflettori sono stati subito puntati sulla coppia, amori passati del dj compresi. A quanto pare, riferisce DiLei, Afrojack avrebbe avuto un flirt con Paris Hilton, prima di conoscere Elettra, ed una storia importante con Amanda Balk. Una modella del suo stesso Paese da cui ha avuto Vegas Van de Wall, la figlia. “Sposare Afrojack? Sì, forse l’anno prossimo. E abbiamo già la lista dei nomi per i nostri figli. Strani, non Giulia o Francesco”, ha dichiarato la Lamborghini in una recente intervista. Il matrimonio però sarà possibile solo quando la giovane artista si sarà realizzata dal punto di vista della carriera.

AFROJACK, FIDANZATO ELETTRA LAMBORGHINI

Ebbene sì: Afrojack e Elettra Lamborghini diventeranno presto marito e moglie. Il dj e fidanzato storico della bella ereditiera le ha chiesto di sposarlo pochi giorni dopo lo scorso Natale. L’anello che Elettra mostra felice in un post di dicembre non lascia spazio a dubbi e caso mai ne fossero rimasti, chiarisce tutto rivelando le sue emozioni del momento. “Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amabile che io abbia mai incontrato nella mia vita, l’unico uomo che posso davvero chiare Uomo. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore così grande come il suo, che crede nella famiglia e che assomiglia così tanto a me. Le persone dicono ‘Lo senti quando è la persona giusta’. Io l’ho sentito fin dal primo istante, tutto questo sarà per la vita”. Clicca qui per leggere il post di Elettra Lamborghini. Non sappiamo ancora nulla sulla data ufficiale e dal profilo del dj non emergono altri dati. Mentre la Lamborghini sarà presente al Festival di Sanremo 2020 da questa sera, mercoledì 5 febbraio 2020, il fidanzato invece se la spassa nel suo Paese, grazie ad una pista più che innevata e uno snowboard per correre via a tutta velocità. “Che magnifica giornata”, si limita a scrivere, allegando un video della sua impresa montuosa. Clicca qui per guardare il video di Afrojack.

© RIPRODUZIONE RISERVATA