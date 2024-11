Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli: incontro a Ballando con le stelle 2024 dopo la lite

Elettra Lamborghini è la ballerina per una notte della puntata di Ballando con le stelle 2024 in onda oggi, sabato 16 novembre. La cantante, considerata da tutti la regina del twerking, sarà alle prese con i balli da sala e, sulla pista di Raiuno, sfoggerà il suo talento ballerino anche in stili diversi da quelli che comunemente balla durante i suoi concerti. Elettra, dopo la preparazione con un maestro, proverà a portare a casa il tesoretto che potrà poi essere assegnato ad una delle coppie in gara.

Per a Lamborghini sarà un modo non solo per sperimentare nuovi stili di ballo, ma anche per affrontare il giudizio dell’inflessibile giuria incontrando, a distanza di anni dal loro litigio, anche Selvaggia Lucarelli risalente al Festival di Sanremo 2020, ma cos’è successo esattamente tra le due?

Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli: ecco perché hanno litigato

Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli hanno litigato durante la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2020. La giornalista aveva criticato la canzone della cantante che aveva così deciso di non partecipare alla puntata speciale di Domenica In proprio per la presenza della Lucarelli. «Ho saputo che Elettra era qui fuori, truccata e vestita: è andata via perché ha visto che c’ero io e non voleva incontrare me», aveva detto all’epoca la giornalista.

«Io posso essere antipatica, ma ci si confronta con i giornalisti e non si scappa dal contraddittorio. Non ho mai avuto il piacere di conoscere Elettra […] per fare le bizze bisogna avere un grande talento che nel suo caso non c’è. Non sa cantare, il suo pezzo era brutto. Al suo posto, proverei ad essere simpatica ed autoironica», aveva aggiunto. Questa sera, però, le due si ritroveranno nello studio di Ballando.