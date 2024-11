Morta la mamma di Ada Alberti, Agata: l’addio struggente: “Ora sei libera dopo anni di dolore”

È conosciuta soprattutto per essere la compagna di Franco Oppini e per essere da anni l’astrologa di punta delle reti Mediaset dove ogni settimana fornisce le sue previsioni astrologiche. Tuttavia, pochi anni fa Ada Alberti è stata colpita da un gravissimo lutto: la morte dell’amata mamma Agata. Sulla donna si hanno pochissime informazioni biografiche ma è noto non solo l’amore della figlia nei suoi confronti ma quello del marito Rosario, morto nel 2020, con cui ha condiviso una vita intera. La mamma di Ada Alberti è morta il 22 luglio del 2019 ed in quell’occasione Ada ha affidato ai social tutto il suo dolore.

Nel dettaglio in quell’occasione, Ada su Facebook ha condiviso un toccante scatto della sua mano intrecciata a quella della sua mamma lasciando intendere anche com’è morta la mamma di Ada Alberti, Agata dopo anni di lotta contro una malattia: “Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre”. “Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio mamma” Non ha aggiunto ulteriori dettagli la nota astrologa né sulla malattia né sulle cause del decesso.

Agata, chi è e com’è morta la mamma di Ada Alberti: il dolore anche per la morte del padre

La mamma di Ada Alberti, la signora Agata è morta nel 2019 dopo una lunga malattia. Pochi mesi dopo anche il papà dell’astrologa, Rosario, è morto e dopo essere stata da un altro gravissimo lutto, la compagna di Franco Oppini ha affidato a Il Giornale una lunga intervista dove raccontava l’amore dei suoi genitori: “Lui ha avuto un amore nei confronti di mia madre incredibile. Chiunque rimaneva stupito del legame che avevano che era così indissole che solo la morte ha potuto separare. Due persone stupende i miei genitori”.