Agatha Christie: 13 a tavola/ Su Rete 4 un giallo con Poirot

Agatha Christie: 13 a tavola, film di Rete 4 diretto da Lou Antonio

Agatha Christie: 13 a tavola, come si evince dal titolo, è tratto da un racconto della grande scrittrice di romanzi gialli Agatha Christie dal titolo Se morisse mio marito e andrà in onda a partire dalle 16,50 oggi, 30 maggio, su Rete 4.

Il lungometraggio è il quinto di una serie di otto pellicole destinate al pubblico televisivo ed è diretto dal regista Lou Antonio. Gli interpreti principali sono: Peter Ustinov, Faye Dunaway, Jonathan Cecil, Bill Nighy, David Suchet, Amanda Pays, Lee Horsley e Diane Keen. Per Peter Ustinov si tratta del primo ruolo da protagonista nei panni del detective, nato dalla penna della scrittrice, Hercule Poirot.

Agatha Christie: 13 a tavola, la trama del film

Il racconto di Agatha Christie: 13 a tavola ha inizio durante una trasmissione televisiva, dove il detective Poirot ha modo di incontrare la famosa attrice Jane Wilkinson, nonché la sua imitatrice e un’altro attore. In seguito alla trasmissione, l’uomo viene invitato a cena dall’attrice la quale gli confessa il desiderio di separarsi definitivamente dal suo vecchio marito, perché troppo eccentrico e insopportabile, ma lui, purtroppo rifiuta l’idea.

Quasi disperata, la grande attrice confessa a Poirot che sarebbe disposta a tutto pur di ottenere il divorzio e lo prega di convincerlo. Nonostante, l’incarico non rientra tra i suoi soliti e con parecchi dubbi, l’uomo si reca dal vecchio lord che afferma di aver scritto una lettera alla moglie per comunicarle che le concede la separazione.

Nel momento in cui il sig Poirot si reca dalla signora per riferirle di quello di cui è venuto a conoscenza, la diva asserisce di non aver mai ricevuto nessuna lettera. La trama si infittisce quando il vecchio lord viene assassinato e l’ispettore incaricato del caso, mette al corrente l’investigatore. L’unica sospettata del delitto è la moglie, la quale afferma di aver presieduto ad un ricevimento in compagnia di 12 persone pronte a testimoniare. Successivamente viene trovata morta anche l’imitatrice della diva e Poirot intuendo che i due delitti sono collegati comincia ad indagare.

