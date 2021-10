Agente 007 – Si vive solo due volte/ Su Rete 4 il quinto film su James Bond

Questa sera, sabato 16 ottobre, alle ore 21:30 su Rete 4 va in onda il film “Agente 007 – Si vive solo due volte”. Questo film appartiene ai generi azione e spionaggio e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1967. Il regista di questo film è Lewis Gilbert mentre la sceneggiatura della pellicola è stata affidata allo scrittore Roald Dahl. All’interno del cast del film sono presenti numerosi volti noti di Hollywood come Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Tetsuro Tamba, Mie Hama, Donald Pleasence, Lois Maxwell, Charles Grey e Bernard Lee. Il montaggio del film è stato effettuato da Peter R. Hunt mentre le musiche sono state realizzate dal noto compositore John Barry.

Agente 007 – Si vive solo due volte, la trama del film

Durante una missione, una capsula spaziale americana e una appartenente all’Unione Sovietica scompaiono misteriosamente. I governi di entrambi i paesi non si sanno dare una spiegazione. Anzi, alcuni pensano che questo sia uno stratagemma per far scoppiare definitivamente la Guerra Fredda. Difatti, sia gli americani che i sovietici si accusano a vicenda e i due governi sono ai ferri corti. Inoltre, una base britannica a Singapore, fa una scoperta sorprendente. Sembra che un oggetto volante non identificato sia stato rilevato sopra i cieli del Giappone.

A questo punto, la spia al servizio di Sua Maestà, James Bond, viene inviata a Tokyo per far luce sull’accaduto. Bond si incontra con Tanaka, quello che sembra un valido aiutante, appartenente ai servizi segreti giapponesi. Inoltre, James Bond incontra anche Aki, un’affascinante ragazza giapponese che instaura con lui un delicato rapporto d’intesa. Ad ogni modo, l’agente 007 insieme ai servizi segreti giapponesi, riescono a risalire a colui che è dietro alla misteriosa scomparsa delle capsule. Si tratta di Ernst Stavro Bloefeld, una mente criminale che vuole approfittare dei rapporti tesi tra USA e URSS per fare in modo di dominare il mondo con la sua organizzazione Spectre. Riuscirà James Bond a fermare questo impavido nemico? Per la spia britannica, nulla è impossibile, specialmente se supportata da validi alleati pronti a battersi con lui fino alla morte.

