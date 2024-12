Operazione 6/12 – Attacco al Presidente, diretto da Aku Louhimies

Mercoledì 11 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, l’action thriller del 2021 intitolato Operazione 6/12 – Attacco al Presidente.

Alla regia il noto film maker di origini finlandesi Aku Louhimies, celebre per aver curato le riprese di progetti quali la serie tv Ribellione e il lungometraggio Il milite ignoto.

Alessandro Franchini, il compagno di Luca Calvani "contro" Jessica Morlacchi?/ Indizi social: cos'è successo

Nei panni del coraggioso protagonista, l’attore finlandese Jasper Pääkkönen, conosciuto dal pubblico per avere interpretato il personaggio di Halfdan il Nero nella serie tv di successo Vikings e per la sua partecipazione a due lungometraggi diretti da Spike Lee: BlacKkKlansman (2018) e Da 5 Bloods – Come fratelli (2020).

Nel cast del film Operazione 6/12 – Attacco al Presidente anche l’attore Sverrir Gudnason, celebre per il ruolo di Pontus nella serie tv Wallander, e l’attrice Nanna Blondell, interprete di Laena Velaryon nella serie tv HBO House of the dragon.

Clarissa Selassiè: “Mia sorella Lulù e Manuel Bortuzzo innamorati in estate, ho le prove”/ “Lui voleva che…”

La trama del film Operazione 6/12 – Attacco al Presidente: una minaccia in Finlandia che diventa europea

Operazione 6/12 attacco al Presidente è ambientato durante il giorno della Festa d’Indipendenza in Finlandia.

Si tratta di uno degli eventi più importanti per il Paese, festeggiato in occasione del 6 dicembre, giornata durante la quale i massimi esponenti del governo si riuniscono per rendere omaggio a questa ricorrenza, particolarmente sentita da tutta la popolazione.

La situazione diventa drammatica quando un gruppo di terroristi decide di colpire il Palazzo Presidenziale proprio durante i festeggiamenti con l’obiettivo di lanciare un messaggio forte e chiaro al governo nazionale.

Diversi personaggi di rilievo vengono tratti in ostaggio, così i servizi segreti decidono di inviare sul posto uno dei loro agenti più abili, Max Tanner (Jasper Pääkkönen), affinché avvii le procedure di negoziazione, salvando quanti più ostaggi possibile.

Finché c’è prosecco c’è speranza, Rai 2/ Trama e cast del film giallo con Battiston, oggi 11 dicembre 2024

Purtroppo, fin dai primi momenti questa operazione si rivela particolarmente complicata, infatti i terroristi non sono aperti ad alcun tipo di trattativa ma desiderano esclusivamente colpire in modo inequivocabile il sistema di sicurezza europeo.

Per Tanner riuscire ad individuare i responsabili di questo terribile attacco e salvare gli ostaggi sarà davvero difficile e si troverà di fronte a decisioni molto rischiose e, in alcune occasioni, anche particolarmente dolorose.