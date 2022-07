Agenzia delle entrate bucata da ransomware/ “Riscatto entro 5gg o pubblicheremo dati”

Un nuovo ente della pubblica amministrazione è finito sotto attacco, e precisamente l’Agenzia delle Entrate. Come riferito da diversi siti online in queste ultime ore, sottolineato in particolare da Repubblica, l’agenzia governativa è finita nel mirino del pericoloso ransomware Lockbit. Si tratta di un “virus” che ha già mietuto svariate vittime nelle ultime settimane, e che avrebbe rubato una serie di dati per chiedere poi un riscatto di modo da rientrare in possesso degli stessi documenti digitali.

A pubblicizzare la notizia è stato lo stesso gruppo hacker omonimo Lockbit, che ha fatto sapere che l’Agenzia delle entrate avrà solo cinque giorni di tempo affinchè possa pagare una determinata cifra, pena il fatto che tutti i dati esfiltrati vengano resi pubblici: la deadline è stata fissata al 31 luglio alle ore 5:15 orario UTC. Nel dettaglio il gruppo di criminali della rete avrebbe rubato ben 78 gigabyte di dati dalle infrastrutture IT dell’agenzia, contenenti documenti relativi a scansioni, contratti e report finanziari, materiale quindi sensibile e riservato che ovviamente non dovrebbe finire in rete, alla mercè di tutti.

AGENZIA DELLE ENTRATE SOTTO ATTACCO HACKER: COKME AGISCE IL RANSOMWARE

Vedremo cosa accadrà da qui ai prossimi cinque giorni, anche se è raro che situazioni di questo tipo si concludano con esito positivo: una volta che i dati sono persi, difficilmente si riuscirà a recuperarli, anche se gli addetti ai lavori sconsigliano in ogni modo di pagare un riscatto, la cui cifra, in questo caso, non è stata resa nota.

Il ransomware è una tipologia di malware che viene di solito inserita in un computer di un’organizzazione importante, che può essere una multinazionale ma anche un’agenzia governativa, di modo da poter cifrare i dati al suo interno. Una volta svolta questa pratica, i criminali entrano in possesso dei documenti chiedendo poi un riscatto, solitamente in criptovalute, in cambio della chiave che permette di cifrare gli stessi dati. Nel caso in cui il pagamento non avvenisse, gli hacker sono soliti rendere pubblici gli stessi dati. LockBit è una gang di cyber criminali che ha attaccato varie aziende in tutto il mondo, di ogni ordine e grado.

