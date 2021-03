Aggredisce l’ex fidanzata poi stacca a morsi dito di un poliziotto/ 27enne arrestato

Prima ha aggredito l’ex compagna poi, all’arrivo della polizia, si è scagliato contro le forze dell’ordine staccando la falange di un dito ad un agente. Una vicenda assurda che ci giunge dal Comune di Marino, alle porte di Roma, (Castelli Romani) dove un 27enne accecato dalla follia e dalla rabbia, ha tentato di entrare nella casa della sua fidanzata. Attorno alle ore 20:00 di ieri, come riferisce il portale infodifesa.it, ha deciso di buttare giù il cancello di casa dell’ex compagna armato di martello. A quel punto la ragazza, impaurita, ha allertato le forze dell’ordine, e queste sono giunte in soccorso nel giro di pochi minuti.

Peccato però che quando gli agenti si sono recati sul luogo segnalato, il 27enne sia andato ancor di più in escandescenza, riversando tutta la sua violenza nei confronti di due poliziotti; questi sono riusciti a fermarlo senza troppa difficoltà, ma sentendosi bloccato il ragazzo ha afferrato il dito di un agente con la bocca, mordendolo con così tanta forza da staccargli una falange. La situazione è a quel punto degenerate, con l’aggressore che si è scagliato anche verso l’altro rappresentate le forze dell’ordine ferendolo e costringendolo ad un ricovero ospedaliero.

STACCA A MORSI DITO DI POLIZIOTTO: AGENTE SOTTOPOSTO A INTERVENTO

Ad avere la peggio fra i due è stato ovviamente il primo, che è stato sottoposto ad un delicato intervento per riattaccare la falange: l’operazione chirurgica fortunatamente è riuscita, ma il poliziotto ne avrà per altri venticinque giorni, la durata della prognosi dell’ospedale. E’ andata meglio al collega, che invece se “l’è cavata” con cinque giorni di malattia. L’aggressore è stato successivamente fermato e portato in commissariato a Marino, quindi arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La ragazza del 27enne, ha in seguito svelato di aver denunciato negli scorsi giorni il compagno, scatenando così la sua follia: “Da quando l’ho lasciato è diventato sempre più aggressivo. avevo paura ecco perchè lo avevo denunciato”.

