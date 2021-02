BRUMOTTI AGGREDITO A BRESCIA, VIDEO/ Calci e pugni: “La più violenta di sempre”

Vittorio Brumotti aggredito a Brescia con calci, pugni e sputi. Il video di Striscia la Notizia che vede il “biker” assalito da alcuni pusher, immortalati dall’inviato della trasmissione di Canale 5 nell’atto di spacciare droga, sta facendo il giro del web. Terribile la sequenza di colpi subita dall’impavido Brumotti, che non ha esitato a definire quella avvenuta sabato 20 febbraio come “l’aggressione più violenta che abbia subito. Ho avuto paura“. L’acrobata della bicicletta, dopo aver ripreso gli spacciatori di nascosto nel parco pubblico di via Rizzo, si era avvicinato a loro come di consueto con un megafono, informandoli che non si potesse spacciare. Tre giovani, però, non hanno per così dire “gradito” la presenza di Brumotti e anziché darsela a gambe levate sono passati alle maniere forti, prima avvicinandosi minacciosamente, poi spingendolo e facendolo cadere dalla bicicletta.

BRUMOTTI AGGREDITO A BRESCIA, VIDEO STRISCIA

A Brescia, Vittorio Brumotti era arrivato dopo la richiesta di alcuni residenti, esasperati dalla presenza di alcuni spacciatori. L’inviato e la sua troupe hanno dovuto però fare i conti con la furia degli spacciatori, in particolare di un ragazzo di origini africane in stato evidentemente alterato, che prima è salito sul furgoncino della troupe televisiva tentando di spaccare i vetri, poi se l’è presa direttamente con la bici di Brumotti e con l’attrezzatura della troupe, intenzionato a far spegnere la telecamera a tutti i costi. Dopo diversi minuti di aggressione, con i passanti nelle vicinanze dell’accaduto a dir poco basiti per la scena cui stavano assistendo, le forze dell’ordine sono arrivate sul posto ammanettando gli assalitori e portandoli in Questura, dove sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Clicca qui per il video dell’aggressione a Brumotti in quel di Brescia.



